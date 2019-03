Călin Popescu Tăriceanu: ”UK, te rog, amână Brexit-ul definitiv”

Din acest motiv, el a adresat Marii Britanii îndemnul de "a amâna pentru totdeauna" Brexit-ul.

"UK, te rog, amână Brexit-ul definitiv. Oricât de imperfectă ar fi Uniunea Europeană, putem lucra împreună pentru a o îmbunătăţi", a scris Tăriceanu, joi, de la Bruxelles, pe pagina sa de Twitter.

#UK, please delay #Brexit forever. As imperfect the #Union might be, we can work together to improve it @RomaniinUK