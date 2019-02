Băsescu: Iohannis are şanse pentru că nu are niciun contracandidat viabil

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că, în momentul de faţă, preşedintele Klaus Iohannis este singurul candidat "viabil" la alegerile prezidenţiale şi că îl va vota în al doilea tur de scrutin.

Traian Băsescu a susţinut că alţi lideri politici, respectiv Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu, Victor Ponta ori Dacian Cioloş nu au şanse în alegerile prezidenţiale.

"Are şanse (Klaus Iohannis n.r.) pentru că nu are niciun contracandidat viabil, deocamdată. Discutăm situaţia la zi. Deşi un candidat la prezidenţiale nu se face peste noapte. Dragnea nu are nicio şansă, Tăriceanu nu are nicio şansă, (...) Cioloş nu are nicio şansă, cine să mai fie? Ponta n-are, el e făcut să nu aibă noroc în viaţă, la alegeri. (...) Nu-ţi ajunge niciun partid, nu-ţi este suficient în România ca să câştigi alegerile (...). Îţi trebuie ceva peste partid. Şi alea nu le iei decât dacă eşti ceva, dacă reprezinţi ceva şi pentru alţii decât pentru cei din partid. Cei din partid în mod loial te votează, deşi cred că Dragnea nu-şi ia nici voturile din partid în momentul de faţă, adică de la electoratul din partid, i-a păcălit. (...) Nu văd decât o soluţie în momentul de faţă, deci avem Klaus Iohannis (...)", a spus Traian Băsescu, duminică seara, la un post tv, conform Agerpres.

Senatorul PMP consideră că preşedintele Iohannis reprezintă "un soi de opoziţie" la majoritatea formată din PSD şi ALDE.

"Faţă de ce este acum, categoric este singura şansă, pentru că de bine, de rău, mai ţine un echilibru, cum se pricepe el, mai întârzie să le facă numirile, mai trimite la CCR, este un soi de opoziţie la tăvălugul ăsta care înseamnă PSD cu ALDE", a adăugat Băsescu.

Traian Băsescu a anunţat că PMP va avea candidat propriu la alegerile prezidenţiale, iar în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale va vota cu Klaus Iohannis.

"Pe de altă parte, n-aş vrea să se înţeleagă greşit, PMP va avea, în primul tur, candidat, nu pe mine, că nu mai pot, dar în turul doi categoric că-l voi susţine pe Iohannis. Dar cu cine să mă aliez, cu Crin Antonescu, partener de şefie la USL, cu Ponta, alt partener de la USL, cu Dragnea, cu cine, cu Cioloş? (...) Cert este că între partidul lui Dragnea, între alianţa PSD - ALDE şi preşedinte, nu poţi să nu observi că preşedintele este o soluţie. (...) În turul doi voi vota cu Iohannis, cum am făcut-o şi la alegerile trecute. (...) Chiar dacă să nu credeţi că uit vreodată că e premierul de la Grivco", a menţionat Traian Băsescu.

Senatorul PMP a declarat că la alegerile europarlamentare va susţine PMP, dar a evitat să spună dacă va candida la acestea. În opinia fostului preşedinte, la alegerile europarlamentare din acest an prezenţa la vot va fi de aproximativ 40%.

"Ce o să fac în mod cert, o să sprijin PMP în campania electorală. Mai e timp, nu de lista PMP stă electoratul român. Au liste grele de la PSD, de la PNL Voi face ce trebuie să ajut partidul, în orice caz voi fi partenerul lor în campanie, îi voi sprijini (...), eu zic că anul acesta vom avea o prezenţă care se va apropia de 40%, tensiunea în societate este ridicată şi oamenii vor căuta opţiuni, depinde cine va fi convingător. (...) Va fi o prezenţă undeva între 35%- 40%", a comentat Băsescu.

Băsescu a catalogat alianţa între USR şi PLUS drept "cel mai mare ridicol" din politica de alianţe din România.

"Dar între timp uite ce a făcut şi el (Dacian Cioloş n.r.), a cumpărat un partid, aşa ceva nu am crezut că poate să facă un om care se respectă, un om politic care se respectă. A cumpărat un partid şi a doua zi a găsit nişe fraieri cu care să spună, am şi eu un partid şi negociez, sunt cap de listă. E greu de imaginat aşa ceva. Asta nu este, dacă cineva vrea să mă convingă că USR-iştii sunt atât de fraieri încât au acceptat să discute cu unul care cumpăra un partid (...) au dat acestui partid cumpărat prima şansă în opţiunile electorale (...). Dacă cineva vrea să mă convingă că a fost o gândire politică şi nu o influenţă de undeva, dar nu mă puneţi să spun de unde, că nu ştiu, dar, în mod cert USR a primiţi instrucţiuni să primească partidul proaspăt cumpărat de domnul Cioloş. E cel mai mare ridicol pe care l-am văzut în politica de alianţe din România de la Revoluţie până acum. (...) Iar el a cumpărat un partid ca şi cum ai cumpăra o pereche de cizme de cauciuc de la talcioc, că vin ploile", a mai spus Băsescu.

