Avram Iancu s-a retras din cursa pentru Cotroceni: „M-am înşelat”

Bibliotecarul Avram Iancu, din Petroşani, cunoscut pentru performanţa de a trece înot Canalul Mânecii sau pentru cea prin care a înotat de-a lungul întregului curs al Dunării, a renunţat să mai candideze independent la prezidențiale.

El a precizat luni, pentru Agerpres, că decizia pe care a luat-o de a candida independent este la fel de bună ca şi cea prin care s-a retras din cursă, menţionând că în zilele în care s-a ocupat de strângerea de semnături a reuşit să înţeleagă realitatea din societatea românească şi să constate că jumătate dintre cetăţeni nu mai sunt interesaţi de ceea ce întâmplă în prezent.

„Am renunţat la ideea de a mai candida ca independent la funcţia de preşedinte al României. Este cea mai bună decizie pe care am luat-o, aşa cum cred că la fel de bună a fost şi cea prin care am decis să intru în această cursă, deoarece tot ceea ce am făcut a fost sincer şi bine intenţionat. Am crezut, am simţit că pot face ceva pentru români, dar cred că m-am înşelat. Nu este un eşec, ci o experienţă personală care mă înalţă spiritual, prin care a trebuit să trec şi să înţeleg realitatea. Mă doare să constat faptul că peste 50% dintre români nu mai sunt interesaţi de nimic”, a declarat Avram Iancu.

El a menţionat că a reuşit să strângă 1.247 de semnături de susţinere în cele şapte oraşe în care s-a deplasat, pentru a discuta cu oamenii şi pentru a se întâlni cu voluntarii care au promis că-l vor ajuta în demersul său.

Avram Iancu este cunoscut pentru performanţele sale sportive. El a traversat înot Canalul Mânecii, în august 2016, iar în vara anului 2017 a înotat întreg cursul Dunării, pe o distanţă de 2.860 de kilometri. Lista reuşitelor continuă cu traversarea înot a Mării Negre, în toamna lui 2018. Atunci, el a înotat 680 de kilometri, de-a lungul ţărmului, de la Sulina la Istanbul, timp de 60 de zile.

Ultima dintre ele a avut loc în luna martie, când a reuşit să ajungă la finalul ultramaratonului "6633 Arctic Ultra" de la Cercul Polar de Nord, clasându-se pe locul al III-lea dintre cei 15 concurenţi care au luat startul în această competiţie, apreciată ca fiind una dintre cele mai grele din lume.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!