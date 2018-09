Avertismentul lui Dragnea pentru Firea: „A fost ultimul gest. Sper să existe înțelepciune”

Șeful PSD, Liviu Dragnea, a explicat vineri seara, la finalul ședinței Comitetului Executiv al PSD, motivul pentru care a refuzat să supună la vot propunerea primarului Daniel Florea privind excluderea din PSD a Gabrielei Firea.

„Într-adevăr Gabriel Florea a solicitat supunerea la vot privind excluderea din PSD a Gabrielei Firea. Da, acolo mi-am impus atributul de președinte și am refuzat să supun la vot cu speranța că după, toată lumea va înțelege că e bine să ne ocupăm de ceea ce am promis și la alegerile locale și la cele parlamentare. Cu speranța că începând de astăzi, de mâine, nu vor mai ieși membri de partid să critice sau să cerde alți membri sau ai Guvernului. Mulți mi-au spus că este o speranță deșartă. Poate a fost ultimul gest pe care l-am făcut, pentru că nu am vrut ca astăzi să împingem lucrurile în extrem. Sper să existe suficientă înțelepciune după adrenalina ultimelor 2 săptămâni și lucrurile să intre în normal. Sper”, a spus șeful PSD, la finalul ședinței Comitetului Executiv.

Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, a cerut la finalul ședinței Comitetului Executiv al PSD, excluderea primarului Capitalei, Gabriela Firea, din formațiune.

Liviu Dragnea a ieșit victorios din CEx-ul PSD, iar la final a vorbit despre Legile justiției și OUG privind amnistia și grațierea.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!