Dragnea, mesaj despre Legile justiției și OUG privind amnistie după victoria din PSD. ”Toți cei care au făcut rău vor plăti”

Liviu Dragnea a ieșit victorios din CEx-ul PSD, iar la final a vorbit despre Legile justiției și OUG privind amnistia și grațierea.

Șeful PSD a declarat că se va merge înainte cu Legile justiției, iar OUG privind amnistia și grațierea o lasă în seama Guvernului.

Dragnea a făcut referire și la ancheta Parchetului Militar privind violențele de la protestul de pe 10 august, susținând că jandarmii au acționat legal.

Iar legat de poza prezentată de Ponta, în care apare alături de Maior și Kovesi, spune că a avut întâlnire cu oameni din toate instituțiile.

Declarațiile făcute de Dragnea:

”Au vorbit mulţi colegi despre celebra scrisoare. S-au spus păreri, puncte de vedere, controverse, au discutat între ei, unii colegi s-au completat, alţii s-au contrat.

Am urmărit puţin din declaraţiile unor colegi dinaintea mea. Nu sunt de acord absolut deloc că e prima şedinţă unde se discută serios în PSD.

Mi-aş dori să nu mai avem astfel de şedinţe în care vorbim despre lucruri care ar trebui să se întâmple, să dezbatem, dar de fapt să nu dezbatem.

Avem un mandat destul de serios din partea cetăţenilor, dat în 2016, pentru o viaţă mai bună pentru romani, dar în acelaşi timp şi pentru a duce la capăt nişte angajamente pe care ni le-am luat cu toţii în ceea ce priveşte un stat de drept şi respectarea drepturilor şi libertăţilor omului.

Eu nu am fost de acord să nu se voteze. S-a vorbit prea mult, s-a manipulat prea mult în ultimele 10 zile. Esenţa acelei scrisori, aia era miza.

Majoritatea colegilor mei din CEx au avut întâlniri cu organizaţiile. Majoritatea dintre ei m-au sunat, l-au pus pe speaker şi să aud de la colegii mei din judeţe ce puncte de vedere au. Fără excepţie, toţi colegii din judeţele unde am fost sunat mi-au cerut să nu cumva să renunţ la funcţia de preşedinte. Cu toate că demisia e un act unilateral.

Am vorbit colegilor mei despre motivele pe care ei le-au prezentat, pentru care să îmi dau demisia. Unul era că am deschis prea multe fronturi, cu Iohannis - un iubitor de PSD şi un sprijinitor au Guvernului, cu SRI, DNA, SPP şi cu Rezist. Am spus că niciodată nu o să pot să accept că PSD să devină sau să redevină o unealtă a acestui sistem odios.

Am spus-o la o întâlnire cu toţi colegii mei, după condamnare, că atât cât voi mai fi în această funcţie, o să fac tot ce pot pentru a zdrobi acest sistem odios care distruge mii de vieţi în România.

Un coleg din cei care au ieşit mai devreme a spus că a citit Arta Războiului şi că nu trebuie să deschizi multe fronturi. Nuanţa e alta, nu noi am deschis fronturile, erau deschise împotriva întregii societăţi româneşti.

Tot unul dintre colegi spunea că protocoalele secrete sunt legale, apoi că nu sunt, apoi ca să nu mai discutăm că plictisim populaţia. Dacă nu vorbim despre aceste lucruri dureroase, nu vom avea vreo şansă să eliminăm aceste cauze din România. Nu se vorbeşte la nicio ambasadă despre ele. Probabil că se consideră normală această implicare.

Al doilea motiv e faptul că eu sunt vulnerabil. Le-am cerut să răspundă, dacă eu de mâine nu mai exist, nu mai am CNP, sunt radiat din evidenţa populaţiei, de a doua zi acest sistem, aceste instituţii o să ia în braţe PSD-ul? O să sprijine finalizarea Legilor justiţiei? Nu.”

Despre Legile justiției și OUG de amnistie și grațiere

”Legile justiţiei, Codurile Penale, modfificate în baza deciziei CEDO, odată adoptate în vigoare îi fac pe toţi cei care au făcut rău să plătească.

Toţi care au vorbit, care au scris scrisoarea, au spus că dosarele mele sunt pur politice. I-am întrebat, vor ca în România un om să fie condamnat pentru că a îndemnat lumea la vot? Sau pentru că, pe baza unor studii sociologice? Discutăm în România un stat de drept când un studiu sociolog reprezintă o probă? I-am întrebat dacă pot susţine aşa ceva. E bine? Nu am primit răspuns.

Am mai văzut propuneri privind legea off-shore. Este pe site. Este luată după legea din Austria. A fost adoptată în Comisie la Senat săptămâna aceasta, luni intra în plen, luni seara ajunge la Camera Deputaţilor, miercuri vrem să intrăm la votul final. Nu am cedat faţă de ceea ce am hotărât împreună. Condiţii avantajoase pentru statul român.

Nimeni nu mai poate fi iconstient ca mine, să se lase ciuruit şi să continue lupta cu acest monstru. Indiferent de doamna Tarcea, indiferent că continuă presiunile pe judecători.

Am discutat despre amnistie şi graţiere. Le-am spus că nu mă mai interesează OUG. Vor să o dea, bine. Când vor să o dea, e treaba lor.

Unii colegi au ţinut presiune spre mine cu OUG. Dăncilă a rezistat. Nimeni nu a reuşit să răspundă la o întrebare esenţială: care e de fapt rezolvarea tuturor nenorocirilor generate de funcţionarea acelor echipe mixte de emiterea, semnarea acelor protocoale? Nimeni n-a dat un răspuns la întrebarea ce face cu probele obţinute nelegal, care au făcut ca mulţi romani să fie condamnaţi nelegal?

Dacă răspunsul e OUG privind amnistia, susţin. Dacă e prin Parlament, susţin. Dar nu vor putea limpezi ce s-a întâmplat în România.

Groaza de a adopta Legile justiţiei e că, la un moment dat, toţi care au făcut rău vor plăti.”

Dragnea o contrazice pe Firea, care a susținut că raportul voturilor a fost de 39-10

”Doar o precizare aritmetică, totuşi, sunt inginer: au fost 64 de membri cu drept de vot. 55 de colegi au votat pentru susţinerea mandatului meu, opt voturi împotriva şi o abţinere.”

Despre remaniere:

”I-am consultat pe colegi când cred că e bine să fie făcută. Aproape în unanimitate au zis după referendum. Doamna prim-ministru oricum începuse o evaluare a miniştrilor. După referendum vom hotărî cine va mai rămâne în Guvern.”

Despre poza prezentată de Ponta, în care apare alături de Maior și Kovesi:

”A continuat şirul de poze pe care le pune un turnător. Am avut întâlniri la care participau zeci de oameni, din toate instituţiile.

I-am cerut lui Maior, arhivarul de serviciu, să dea toate pozele. Dacă are cu noi îmbrăţişaţi, să le dea.”

Despre șefii Jandarmeriei, anchetați pentru violențele de la protestul de pe 10 august:

”Ancheta are ca obiectiv timorarea forţelor de ordine din România. N-am văzut vreo grabă să îi ancheteze pe cei violenţi, care au distrus. Asta n-am văzut-o.

Cred că jandarmii au acţionat legal.”

Ce i-a zis Dăncilă despre o OUG privind amnistie și grațiere:

”E o prostie să spui că riscă dosar penal dacă adoptă o OUG. Este o minciună că am forţat să dea OUG. Doamna Dăncilă a spus un lucru foarte corect, foarte normal, că nu se poate discuta acum despre OUG de amnistie pentru că Guvernul are cu totul alte priorităţi.

Nu a respins ideea în sine. Dacă ministrul Justiţiei prezintă un punct de vedere, atunci discutăm în partid.”

