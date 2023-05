Au început negocierile în coaliție. Surse News.ro: PNL vrea să ia un minister de la UDMR

Dacă noua înţelegere va fi parafată, Sorin Grindeanu va rămâne ministrul Transporturilor.

În schimb, liberalii ar urma să păstreze Ministerul Fondurilor Europene şi să primească, în plus, Finanţele şi Justiţia.

De asemenea, liberalii îşi doresc şi Ministerul Mediului, în prezent la UDMR.

Pe de altă parte, în PSD a început competiţia internă pentru şefia Camerei Deputaţilor, iar liberalii sunt divizaţi cu privire la viitoarea funcţie pe care ar trebui să o primească Nicolae Ciucă.



”Există în acest moment un acord între Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, însă rămâne de văzut cum vor reacţiona liderii PNL din teritoriu. Ministerul Transporturilor era râvnit de liberali cu greutate ca Iulian Dumitrescu (preşedintele CJ Prahova) şi Gheorghe Flutur (preşedintele CJ Suceava). Să vedem dacă vor fi mulţumiţi cu noua împărţire a funcţiilor. Ministerul Transporturilor are o miză electorală extrem de puternică, mai ales că vine un an cu patru rânduri de alegeri. În 2024, se vor inaugura segmente de autostradă şi drum expres, deci se vor tăia panglici”, susţin surse din conducerea coaliţiei de guvernare pentru News.ro.

Surse: Liberalii ar fi dispuși să renunțe la Ministerul Transporturilor, ca să rămână cu Fondurile Europene

Conducerea PNL ar fi dispusă să cedeze Ministerul Transporturilor, pentru a rămâne cu Ministerul Fondurilor Europene, portofoliu deţinut de Marcel Boloş.

”Liderii noştri din ţară, de la preşedinţi de Consilii Judeţene la primari, sunt mulţumiţi de colaborarea cu Boloş, care va continua ca ministru”, susţine unul dintre liderii PNL prezenţi la negocierile din coaliţie.

Pentru a ceda Transporturile, PNL ar primi, pe lângă Ministerul Finanţelor, conform protocolului, şi, Ministerul Justiţiei, care, în mod normal, ar fi trebuit să le revină social-democraţilor odată cu realizarea rotativei.

”Marcel Ciolacu nu vrea ca PSD să fie asociat cu Ministerul Justiţiei, mai ales că nu mai e nicio miză, procurorii-şefi au fost numiţi de tandemul Predoiu-Iohannis”, precizează surse din conducerea PSD.

Ministerul Finanţelor ar urma să fie preluat de Sebastian Burduja, în prezent titular la Digitalizare. Iar în locul lui Burduja ar avea şanse mari să ajungă Sabin Sărmaş, preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei din Camera Deputaţilor.

Alături de Sebastian Burduja, pe lista scurtă pentru Finanţe se mai află Alexandru Nazare (susţinut de Iulian Dumitrescu) şi Marcel Boloş, în prezent la Fonduri Europene.

Unii liberali şi-ar dori ca Ministerul de Externe să fie preluat de un om de partid, în locul lui Bogdan Aurescu, considerat protejatul preşedintelui Iohannis. Alina Gorghiu şi Rareş Bogdan râvnesc la şefia diplomaţiei, însă e foarte puţin probabil ca preşedintele să renunţe la Bogdan Aurescu, omul său de încredere.

De asemenea, liberalii ţintesc şi un portofoliu de la UDMR: Ministerul Mediului sau Ministerul Dezvoltării.

”E greu de crezut că Hunor va ceda Ministerul Dezvoltării, care împarte banii pentru primari, dar UDMR nu poate rămâne cu trei portofolii plus funcţia de vicepremier, în condiţiile în care sunt irelevanţi ca pondere parlamentară. Avem o majoritate stabilă şi fără ei”, sunt argumentele unora dintre liderii liberali.

În momentul de faţă, UDMR nu e dispusă să renunţe la niciun portofoliu, însă nici ieşirea de la guvernarea nu e văzută ca soluţie de formaţiune maghiară. În noul Executiv, UDMR ar putea să-l schimbe pe Ministrul Sportului, Eduard Novak, implicat în mai multe scandaluri cu şefii federaţiilor sportive.

Surse: Mihai Tudose ar putea renunţa la mandatul de eurodeputat pentru funcţia de vicepremier



La rândul său, Marcel Ciolacu pregăteşte schimbări în echipa guvernamentală. Mihai Tudose ar putea renunţa la mandatul de eurodeputat pentru funcţia de vicepremier. Tudose ar urma să coordoneze ministerele din zona economiei şi energiei.

De altfel, Ciolacu a recunoscut deja că şi l-ar dori în echipa guvernamentală.

La Ministerul Agriculturii, Petre Daea ar urma să fie schimbat, după ce a obţinut o sumă infimă de la Comisia Europeană ca despăgubire pentru tranzitul cerealelor ucrainene.

Pentru şefia ministerului se pregăteşte deputatul Florin Barbu, preşedintele Comisiei de agricultură din Camera Deputaţilor şi unul dintre apropiaţii secretarului general al PSD Paul Stănescu.

De asemenea, Florin Spătaru, ministrul Economiei, şi Marius Budăi, ministrul Muncii, ar putea rămâne în afara Guvernului după rotativă.

Dincolo de împărţirea ministerelor, liderii PSD trebuie să decidă cine va fi succesorul lui Marcel Ciolacu la şefia Camerei Deputaţilor. În cazul în care Sorin Grindeanu va rămâne ministrul Transporturilor, lupta internă se va duce între Alfred Simonis, liderul deputaţilor PSD, şi Daniel Suciu, actual vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

”Alfred Simonis e liderul de facto al Camerei Deputaţilor în acest moment. El negociază proiectele, voturile, totul. Însă vine din organizaţia Timiş, care îl are deja pe Sorin Grindeanu ministru al Transporturilor. Deci va fi greu ca PSD Timiş, organizaţie fără rezultate notabile în alegeri, să ia două funcţii importante în stat. În plus, Daniel Suciu e susţinut de Radu Moldovan de la Bistriţa, care nu mai are niciun ministru în guvern. Radu Moldovan îl susţinuse pe Vasile Dîncu la Apărare”, explică surse din conducerea PSD.

Surse: PSD ia în calcul şi varianta unei femei pentru şefia Camerei Deputaţilor

Liderii PSD iau în calcul şi varianta unei femei pentru şefia Camerei Deputaţilor, astfel încât să fie bifată şi cota de gen.

Natalia Intotero, preşedinta Comisiei de Învăţământ din Camera Deputaţilor, şi Alexandra Presură, susţinută de filiala PSD Dolj, ar avea cele mai mari şanse pentru a treia funcţie în stat.

De asemenea, un alt nume vehiculat în interiorul PSD este Rodica Nassar, deputat cu o vechime de 23 de ani în Parlament.

De partea cealaltă, liberalii trebuie să hotărască viitorul lui Nicolae Ciucă. Partidul e împărţit în acest moment: o parte susţine că Nicolae Ciucă ar trebui să devină preşedintele Senatului, a doua funcţie în stat.

De partea cealaltă, mai multe voci din PNL cred că Nicolae Ciucă ar trebui să rămână în Guvern, în funcţia de vicepremier, pentru a avea mai multă putere în relaţia cu liderii din teritoriu.

Nicolae Ciucă are trei variante după ce va demisiona din fruntea guvernului: să preia şefia Senatului de la Alina Gorghiu; să fie numit vicepremier fără portofoliu şi să coordoneze ministerele de forţă (Apărarea şi Internele); să preia Ministerul Apărării la pachet cu funcţia de vicepremier.

Recent, Nicolae Ciucă a şi declarat că analizează mai multe opţiuni, după ce nu va mai fi premier.

El nu a exclus să ocupe funcţia de vicepremier în noul Guvern, însă a adăugat că analizează cel puţin trei opţiuni, după încheierea mandatului la Palatul Victoria.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 02-05-2023 12:54