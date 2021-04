Alexandru Rafila: Este „perfect justificată” demiterea lui Vlad Voiculescu și „un gest de responsabilitate” al premierului

Revocarea din funcție a lui Vlad Voiculescu este perfect justificată, consideră deputatul PSD Alexandru Rafila, care consideră că Ministerul Sănătății ajunsese să funcționeze „în afara Guvernului”.

„Ne găsim în faţa unei decizii a prim-ministrului Florin Cîţu de revocare din funcţie a ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, şi a secretarului de stat Andreea Moldovan. Considerăm că este perfect justificată. De fapt, noi am fost consecvenţi din punct de vedere politic, dar şi tehnic, profesional, PSD, pentru că am solicitat acest lucru, nu pentru că domnul Vlad Voiculescu era de la USR PLUS, ci pentru că rolul lui, ca ministru al Sănătăţii, era să răspundă nevoilor populaţiei din România în gestionarea acestei pandemii. S-a dovedit total incapabil să o facă", a afirmat Rafila, la Parlament.

Alexandru Rafila a apreciat că s-a ajuns ca Ministerul Sănătăţii să funcţioneze "în afara Guvernului", relatează Agerpres.

„Se pare că evidenţa faptelor a dovedit orice fel de închipuire şi, practic, am ajuns în situaţia în care Ministerul Sănătăţii funcţiona în afara Guvernului României, aşa cum funcţiona, de fapt, în afara nevoii de asigurare a serviciilor medicale, de asigurare a sănătăţii publice pentru cetăţenii români", a adăugat Rafila.

Mai mult, Rafila consideră că ne aflăm în fața unui gest de responsabilitate din partea premierului Cîțu.

„Eu consider că este un gest de responsabilitate al prim-ministrului. Vine târziu, este adevărat. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, în ultimele luni, a dus la pierderea controlului pandemiei şi, probabil, văzând acest lucru, prim-ministrul a acţionat", a mai spus Rafila.

Alianța USR-PLUS-PNL nu se rupe

În ciuda tensiunilor de acum din coaliție, Rafila nu crede că alianţa USR PLUS va ieşi de la guvernare.

„Vă spun o opinie personală. Eu nu cred că Alianţa USR PLUS va ieşi de la guvernare. Au interese foarte mari în zona economică şi acest lucru se răsfrângea şi în zona Sănătăţii. Personal, nu cred acest lucru, dar oricum în politică totul este posibil. Este importat ca România să beneficieze de un guvern stabil şi de un guvern competent. Sunt condiţii de care avem nevoie să traversăm această pandemie", a adăugat Rafila.