A fost aprobată rectificarea bugetară. Câciu: Ministerul Finanţelor, unul al soluţiilor şi nu unul care spune "Nu am bani"

Guvernul României

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a anunţat că Guvernul a aprobat vineri rectificarea bugetului asigurărilor sociale şi pe cea a bugetului de stat, iar toţi banii de pensii şi salarii sunt asiguraţi.

„Astăzi avem câteva veşti bune. Rectificarea bugetară, atât pe bugetul asigurărilor sociale de stat, mult aşteptată de altfel pentru seniorii noştrii, pentru pensionari a fost adoptată şi rectificarea aferentă bugetului de stat la fel a fost adoptată. În contextul în care am menţinut ţinta de deficit la ţinta asumată în programul de convergenţă al României, în procedura de deficit excesiv de 7.13%, în contextul în care am asigurat resursele necesare până la finalul anului, până la 31 decembrie. În contextul în care am reuşit să găsim o soluţie pentru deblocarea situaţie critice de la CEC Bank, o societate bancară de stat care de 2 ani de izle căuta soluţia ca după majorarea de capital social din 2019, să poată intra în regula solicitată de Comisia Europeană de a putea expunerea şi garanţiile necesare pentru a intra pe piaţa creditării. Drept pentru care am stabilit că acordăm un împrumut de 1,4 miliarde lei către CEC Bank. Statul român va încasa imediat 900 milioane lei dividente. În al doilea rând, această societate bancară CEC Bank şi celelalte bănci ne vor sprijini în aplicarea programului de guvernare pentru că programul de guvernare nu conţine numai bani de la bugetul de stat, conţine şi foarte multe fonduri europene. Avem nevoie de cofinanţare şi ca beneficiarii de fonduri europene să aibă de unde lua credite care să fie targetate pentru implementarea programelor de politici publice pe care Guvernul le va adopta în perioada următoare”, a declarat Adrian Câciu, la finalul şedinţei de vineri a Guvernului, citat de News.ro.

Câciu: Toţi banii de salarii sunt asiguraţi

El a vorbit despre asigurarea sumelor necesare pentru plata pensiilor, fondurilor pentru asistenţă socială şi a salariilor.

„În principiu, rectificarea bugetară de azi este primul semn că Ministerul Finanţelor devine un minister al soluţiilor şi nu un minister problemă care spune mereu – nu am bani. Evident, rectificarea de astăzi ne arată nişte carenţe structurale în modul în care proiecţiile bugetare se fac în România, ajungem în ultima lună a anului să trebuiască să alocăm suplimentări pentru banii de pensii, pentru banii de salarii, dar cel mai trist, din perspectivă guvernamentală, este că trebuie să luăm bani, să luăm bani de la proiectele cu finanţare europeană, să luăm bani de la investiţii din motivul simplu – nu pentru că trebuie să iei bani de undeva, ci că acele investiţii au fost trecute doar scriptic către buget. E o lecţie pe care o învăţ rapid şi eu şi Guvernul pe care nu trebuie să o repetăm în anul 2022. Ceea ce contează pentru oameni este că banii de pensii sunt prevăzuţi în totalitate în bugetul asigurărilor sociale de stat şi banii de asistenţă socială acolo unde mai sunt echilibrări, era o lipsă şi la salarii în zona respectivă, toate lucrurile s-au echilibrat în buget. În ceea ce priveşte bugetul de stat, toţi banii de salarii sunt asiguraţi. Comunităţile locale primesc sume foarte importante şi o să mai avem măsuri în completare, pentru ca pe partea de finanţare a cheltuielilor locale pentru care vreau să vă spun că au fost făcute eforturi din partea autorităţilor locale şi artificii financiare să le spun aşa, legale de altfel, pentru a sprijini susţinerea cheltuielilor descentralizate şi trebuie să găsim soluţia să le compensăm până la final de an, dar am găsit soluţia, o avem în buget”, a completat Câciu.

Acesta a adăugat că a fost alocată suma de 150 milioane lei pentru a plăti despăgubiri către proprietarii care au pierdut animale din cauza pestei porcine africane.

„Am prevăzut 150 milioane lei pentru plata despăgubirilor proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluţiei pestei porcine africane. Am prevăzut bani la Ministerul Sănătăţii atât pentru salarii restante, dar mai ales pentru plata cheltuielilor sanitare, pentru deconturile întârziate, pentru tot ce înseamnă programe de sănătate, până la final de an sunt asiguraţi”, a mai spus ministrul de Finanţe.