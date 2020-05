1 an de când Dragnea a fost închis. Deputații au dezbătut proiecte de modificare a Codurilor

La exact un an de când Liviu Dragnea a intrat la închisoare, deputații au dezbătut în plen 7 inițiative mai vechi de modificare a Codurilor Penale, numite de unii parlamentari ”proiecte toxice cu caracter penal”.

Aceste proiecte au fost iniţiate între anii 2014 - 2017 și au provocat, acum, mai multe schimburi de replici între parlamentari, pe tema luptei împotriva corupţiei.

Liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, a anunţat că liberalii au solicitat respingerea acestor proiecte.

"Astăzi PNL dă şansa unei victorii pentru români. Aceste proiecte au ajuns pe ordinea de zi pentru că am solicitat noi pentru a fi respinse. Astăzi nu am fi discutat aceste bombe toxice dacă nu ar fi cerut PNL. (...) Este o zi istorică pentru PNL, se vorbea de marţea neagră acum se va vorbi de miercurea neagră. Se împlineşte un an de la întemniţarea lui Liviu Dragnea. (...) Lucrurile astea se închid pentru că PNL a solicitat punerea pe ordinea de zi şi a găsit înţelegere. Este cadoul pe care PNL îl face românilor care au luptat în stradă", a susţinut Roman.

La rândul său, liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a afirmat că proiectele nu ar fi ajuns pe ordinea de zi dacă nu propuneau social-democraţii.

"Niciunul dintre noi nu suntem iniţiatori. Mă bucură faptul că împreună, prin consens, pentru că eu am propus introducerea pe ordinea de zi, respingem aceste iniţiative legislative aberante, toxice", a spus Simonis, potrivit Agerpres.

El a transmis PNL că "nu poate să acuze PSD pentru iniţiative depuse acum 6 ani şi să nu pomenească proiectul privind executarea la domiciliu a pedepselor de 7 ani, depus de PNL".

"E bine ca aceste iniţiative să fie respinse toate, indiferent de numele iniţiatorului. Indiferent câte astfel de iniţiative sunt, trebuie să fie respinse prin consens", a adăugat Simonis.

Deputatul USR Cătălin Drulă a menţionat că reprezentanţii partidului au luptat în stradă împotriva acestor proiecte, nu PNL.

"Noi suntem aici să reprezentăm cetăţenii, eram în stradă şi vom lupta să nu mai avem penali în funcţii publice", a spus Drulă.

Deputatul PNL Pavel Popescu s-a declarat deranjat de afirmaţiile parlamentarilor USR.

"Respingerea proiectelor toxice cu caracter penal este un lucru bun. Mă deranjează faptul că timp de 3 ani şi jumătate colegii USR nu au reuşit să renunţe la conceptul de castitate politică", a susţinut Popescu.

În replică, deputatul Stanciu Viziteu a spus că USR nu îşi vinde idealurile.

"E adevărat, noi nu avem cazuri de corupţie, nu am promovat iniţiative care să-i apere pe corupţi. (...) Nu suntem la fel ca voi, nu ne vom vinde idealurile, nu ne vom vinde socialiştilor cum faceţi voi, dar coabităm pentru binele românilor", a transmis deputatul USR.

Potrivit liderului USR, Dan Barna, "se ating nişte limite de ipocrizie conjunctural-oportunistă absolut fabuloase".

"Stau şi ascult de câteva zeci de minute. (...) Înţelegem cât de grozave au fost luptele împotriva corupţiei şi din partea celor de la PSD şi de la PNL. Deci, USR nu a fost în stradă, lupta principală a adus-o PNL. Se ating nişte limite de ipocrizie conjunctural-oportunistă absolut fabuloase. Nu aş fi interveni în spectacolul de stand-up comedy. Eu am luat cuvântul să vă solicit o provocare. Haideţi să punem pe ordinea de zi proiectul 'Fără penali în funcţii publice', să arătăm pe bune cetăţenilor nu doar că respingem nişte mizerii rămase pe fundul sertarului, ci că ne asumăm, ca stat, să punem un principiu în Constituţie: că acele persoane condamnate penal nu vor mai putea fi reprezentanţi aleşi ai statului român. Şi, în felul acesta, poate va începe lumea să ne creadă pe noi, ca Parlament, că vorbim serios", a spus Barna, care a remarcat că şedinţa a fost condusă pentru scurt timp de Florin Iordache, iniţiatorul Ordonanţei 13.

Liderul Pro România, Victor Ponta, a susţinut că este necesar un echilibru şi trebuie pedepsiţi şi procurorii abuzivi.

"Mi-am propus să fiu şi eu la fel de ipocrit şi de atent, să laud lupta anticorupţie a doamnei Gorghiu care tocmai şi-a numit soţul într-o funcţie de zeci de mii de euro. (...) Să-i facem statuie lui Portocală? Că trei ani de zile am stat la tribunal până când trei judecători au spus că acuzaţiile la adresa mea erau nişte făcături politice. Îmi vine să vomit. Vreţi să facem o statuie lui Portocală. Am înţeles că trebuie să acceptăm că toţi parlamentarii sunt corupţi, că toţi primarii sunt corupţi şi aşa mai departe. Pierdeţi echilibrul! Trebuie toţi politicienii corupţi să plătească pentru asta, dar şi toţi procurorii care fac dosare politice", a afirmat Ponta.

Deputatul Ana Birchall a evidenţiat că acest proiecte trebuie respinse.

"Salut decizia de a scoate de la sertare tot felul de iniţiative toxice, odioase şi de a le respinge. Să facem curăţenie în Parlament şi, dacă mai există astfel de iniţiative, să fie scoase şi respinse", a adăugat Birchall, care i-a transmis lui Florin Iordache că trebuie să-şi ceară scuze "pentru tot răul făcut Justiţiei".

Cele şapte proiecte au rapoarte de respingere, iar Camera Deputaţilor este for decizional.