Preotul care a folosit un pistol cu apă ca să boteze în timpul pandemiei

Preotul a respectat recomandările autorităților în contextul pandemiei de coronavirus și a folosit un pistol cu apă sfințită!

Momentul a avut loc în orașul Brownsville, din Texas. Imaginile au devenit virale după ce au ajuns pe twitter.

Aceeași idee a avut-o și un preot din Detroit, în timpul unei slujbe de luna trecută.

A Priest giving social distance blessings with a squirt pistol and what, I'm assuming, is Holy water. 2020 folks. pic.twitter.com/iDnYs33hs9