O femeie în vârstă de 101 de ani a supravieţuit gripei spaniole, cancerului şi COVID-19

Angelina Friedman, care locuieşte într-un cămin de bătrâni din nordul statului New York - astfel de centre au fost puternic afectate de pandemie -, a fost diagnosticată cu COVID-19 în luna martie, dar a reuşit să învingă boala, la fel cum a făcut cu gripa spaniolă în secolul trecut şi cu un cancer, a informat marţi cotidianul New York Post, conform Agerpres.

Potrivit familiei sale, bătrâna a supravieţuit deoarece are "un ADN supraomenesc".

"Mama mea este o supravieţuitoare", a spus fiica ei, Joanne Merola, care a amintit că Angelina a supravieţuit "unor avorturi, hemoragii interne şi cancerului".

