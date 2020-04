Monitoare de ultimă generație destinate Elveției au ajuns la Timișoara

Patru monitoare de ultimă generație, pentru funcțiile vitale, au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara și la Maternitatea Bega.

Acestea au fost cumpărate de Mitropolia Banatului din donațiile strânse și redirecționate apoi către cele două spitale.

În această perioadă, astfel de echipamente se găsesc cu greu, iar reprezentanții mitropoliei au avut o misiune dificilă în a-i convinge pe producători să le trimiță în România.

”Aparatele permit monitorizarea pacienților de la distanță”

Trei astfel de monitoare vor ajunge la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara și unul la Maternitatea Bega. Ambele tratează în această perioadă pacienți infectați cu COVID-19 și le vor fi de mare ajutor medicilor.

Virgil Musta, medic Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara: "Ajută pacienții noștri gravi din spital. Ne permite nouă medicilor să nu stăm tot timpul lângă pacienți, să riscăm să ne contaminăm. Aceste aparate monitorizează la distanță pacienții, iar noi putem să vedem această monitorizare și să primim o alarmă când ceva nu funcționează în regulă."

Monitoarele sunt mobile și pot fi mutate cu ușurință din salon în salon. La Maternitatea Bega există aparate cu aceleași specificații doar pe secția de Terapie Intensivă, dar nu sunt mobile.

Marius Craina, medic-șef Maternitatea Bega din Timișoara: "Într-un interval scurt de timp putem să monitorizam un număr mult mai mare de paciente. Utilizarea lui va duce la creșterea calității actului medical, fiind un aparat de ultimă generație și înaltă performanță."

Monitoarele ajunse în România erau destinate Elveției

Pentru a fi cumpărate s-a dus o adevărată luptă și s-au purtat numeroase negocieri.

Rodica Anișorac, reprezentant importator: "Am reușit ca dintr-un lot mare, pregătit pentru Elveția, să ne dea și nouă patru bucăți să avem pentru România. Am rupt din lot. Măsoară parametrii vitali ai pacienților. Vorbim despre activitatea elctrică a inimii prin electrocardiograma, puls, tensiune arterială non invazivă, saturația de oxigen și temperatura de artera temporală."

Reprezentanții Mitropoliei au decis să cumpere astfel de aparate după ce s-au consultat cu medicul Virgil Musta.

IPS Ioan, Mitropolitul Banatului: "Peste tot se spunea că e mare nevoie de aparate de testare a acestui virus. Și l-am chemat și l-am întrebat pe dânsul și mi-a spus: Părinte, sunt șase aparate de testare în Timiș, deci nu e nevoie de așa ceva, ci am avea nevoie de asemenea aparate. Deci iată ce lucru important este sfătuirea cu un specialist."

Aparatele au fost cumpărate din donațiile enoriașilor, dar și cu ajutorul unei companii de stat.