Spitalul unde s-au vindecat cei mai mulți români de coronavirus. Care este rețeta succesului

Realitatea ultimelor săptămâni este încă greu de digerat. Suntem față în față cu un inamic nevăzut, împotriva căruia nu există deocamdată o armă.

Va trebui să învățăm să trăim cu noul tip de coronavirus respectând măsurile impuse de autorități.

Despre situația din țara noastră au vorbit, într-o ediție specială a emisiunii ”România, te iubesc!”, ministrul Sănătății Nelu Tătaru și medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara.

Avem în țară 3.054 de pacienți care s-au vindecat după ce s-au infectat cu noul virus. Cei mai mulți dintre românii care au învins boala au fost tratați în Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara.

Duminică seară, într-o ediție specială a emisiunii ”România, te iubesc!”, doctorul Virgil Musta a vorbit despre rezultatele bune obținute împreună cu colegii sai.

”Cristian Leonte: Ați introdus în tratamentul pacienților anticoagulante, se pare o cauză foarte importantă nu neapărat și de deces, e adevărat. Dar și de distrugere a organismului uman. Spuneți-ne cum vedeți aceste tratamente în evoluție. Este unul mai eficient decât altul?

Dr. Virgil Musta, Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara: Dacă acum o lună, două luni, știam că boala afectează numai plămânii, între timp am aflat că afectează și alte organe și am aflat că o mare parte din formele care evoluează sever, evoluează datorită unei hipercoagulabilități, o tulburare în coagulare a sângelui, care produce tromboza la nivelul plămânului, inimii, sistemului nervos sau în alte organe. Noi ne adaptăm terapia, chiar dacă terapia antivirală a rămas aceeași.

- Și cum evaluați rezultatele până acum?

- Experiența nu este chiar foarte lungă, dar aparent această atitudine terapeutică este de succes”.

Persoanele vindecate nu sunt neapărat ferite de o nouă îmbolnăvire

Totuși, specialiștii ne avertizează că persoanele vindecate nu sunt ferite neapărat de o nouă îmbolnăvire.

”Cristian Leonte: Tocmai OMS atrăgea atenția zilele acestea că nu este obligatoriu că pacientul care a făcut infecția să dezvolte și imunitate. Aveți posibilitatea de a urmări acest lucru?

Dr. Virgil Musta, Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara: Da, e adevărat. Sunt persoane care genetic nu sintetizează anumite proteine, anticorpi la structurile antigene. Pe de altă parte, sunt persoane care au o imunitate scăzută și acestea nu realizează ansamblul necesar ca să facă un număr de anticorpi protectori. Există posibilitatea, într-adevăr, de a determina cantitativ acești anticorpi și, la un moment dat, să vedem dacă au sau nu au titlu protector”.

Tot duminică seară, ministrul Sănătății a atras din nou atenția că nu ar trebui să ne relaxăm. Avem în continuare orașe în care situația este delicată și orice pas greșit poate avea urmări grave.

”Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: Suntem, în acest moment, încă pe o pantă ascendenta. Aș prefera să nu vorbim în acest moment de o dată a relaxării sau de o relaxare propriu-zisă. Avem încă 6 județe care rămân cu un potențial focar de transmitere. Arad, Timiș, Hunedoara, Neamț, Botoșani...

-Altfel spus încă nu am măsurat toate efectele pe care le produce îmbolnăvirea cu acest coronavirus.

- Încă mai avem o transmitere, dar transmiterea în acest moment trebuie să o vedem că este în corpul medical, trebuie să o vedem că este la persoane instituționalizate, la persoane care îngrijesc aceste persoane instituționalizate”.

Ministrul Sănătății, despre ”falsa siguranță”

De pildă, la Spitalul Județean Suceava sunt peste patru sute de cadre medicale testate pozitiv. Și, din păcate, la nivelul țării, tot mai mulți angajați din sistemul de sănătate s-au îmbolnăvit. Ministrul Nelu Tătaru a explicat de ce s-a ajuns aici.

”Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: Am văzut un management care, nu neapărat că nu a fost pregătit pentru această pandemie, în China era de peste două luni în urmă, dar era și o nonșalanță în care credeam că putem trece peste tot, peste orice. Au fost momente când lipsa din magazie a dus la expunere, a dus la dezorientare și la fragilitate, în special a corpului medical. Atunci am văzut, să spunem, imposibilitatea de a trata sau de a ne feri de acest virus. A urmat o perioadă în care au venit aceste materiale și am trecut la această senzație de falsă siguranță având aceste lucruri.

-Se întâmplă și acum aceasta falsă siguranță?

-Încă o mai găsesc în evaluările pe care le fac în teren”.

Oficialul a venit și cu vești bune.

”- Domnule Tătaru, dacă în toamnă revine un vârf al pandemiei în România, vom fi mai bine pregătiți decât am fost în primăvară?

- În acest moment, la nivelul Unifarm-ului avem achiziționate tot ce înseamnă materiale sanitare, echipamente de protecție și medicamente.

- Pentru cât timp?

- Pentru cel puțin 2-3 luni în acest moment. Dincolo de toate cred că fiecare spital a învățat ceva din ce...

- Vă veți asigura că fiecare spital a învățat ceva din această criză?

- Atât timp cât aceste spitale vor rămâne pe timpul pandemiei și a stării de urgență în coordonarea Ministerului Sănătății, mă voi ocupa să fie...

- Cât va dura această preluare a responsabilității de către Ministerul Sănătății?

- Deocamdată, le avem pe timpul stării de urgență. Rămâne să decidem și dacă și după această stare de urgență...

- Se poate face și în afara stării de urgență, adică printr-un act normativ?

- Printr-un act normativ, pe care Ministerul Sănătății îl poate elabora, cum ar fi un ordin de declarare a epidemiei sau a stării de risc epidemic major - atunci putem menține această coordonare a spitalelor din întreaga țară”.