Mii de angajați ai unui spital din New York vor primi cadou o vacanță de lux

Cadoul include o vacanță de trei zile în destinații selecte din SUA sau din Caraibe. Costurile vor fi suportate de compania hotelieră Hyatt și de American Airlines.

”Vrem să își încarce bateriile și să fie din nou aproape de cei dragi. Au înfruntat provocări pe care mulți dintre noi nici nu și le pot imagina”, au declarat reprezentanții companiilor.

Anunțul a fost primit cu aplauze de cadrele medicale, scrie news.aa.com.

”Suntem extrem de recunoscători. Abia așteptăm să ne putem bucura de aceste vacanțe”, a declarat Israel Rocha, CEO la spitalul ”NYC Health + Hospitals/Elmhurst”.

Nu a fost singurul cadou pentru angajați. O trupă de mariachi a cântat pentru ei în semn de apreciere.

