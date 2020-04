Două surori de 8 și 13 ani confecționează măști pentru medici, după ce unchiul lor a murit din cauza coronavirusului

Lucy și Libby Garmston, în vârstă de opt și respectiv 13 ani, au muncit din greu în timpul izolării. În fiecare zi ele s-au așezat la masă și au început să confecționeze măști pentru a-i proteja pe medici, dar și inimioare, pentru a le transmite mulțumiri, potrivit Mirror.

După ce au reușit să-și revină în urma morții acestuia, ele au decis să acorde o mână de ajutor medicilor.

