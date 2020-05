Ajutor nesperat pentru o bătrână căreia o țigară aruncată de un vecin i-a distrus casa

O lecție de solidaritate venită din partea unor voluntari din Galați. Aceștia au sărit în ajutorul femeii al cărei apartament a ars la începutul săptămânii din cauza unei țigări aruncate la întâmplare de la unul dintre etajele superioare.

Aceste imagini au fost filmate marţi într-un cartier din Galaţi. Flăcările s-au extins din balcon către apartament sub ochii neputincioşi ai martorilor. Iar proprietara, disperată, încerca să stingă focul cu o mătură.

Elena Constantinescu, proprietara apartamentului: "Ţipam de sus "Fie-vă milă, ajutor! Chemaţi..." Cât puteam! Dar nu ştiu cum de n-am paralizat doamnă, că am simţit că mi s-a răcit tot corpul şi tot timpul mă închinam. Am bătut cu mătura, am avut nişte bidoane cu apa."

Femeia, fostă educatoare, în vârstă de 85 de ani, este mare iubitoare de animale şi creştea în casa şase pisici şi un cățel.

Odată stinsă valvătaia care a distrus balconul şi o parte din locuinţa, femeia s-a trezit fără niciun sprijin. Dar o asociaţie pentru protecţia animalelor din oraş, cu care ea colabora, i-a venit în ajutor. Voluntarii şi-au făcut griji şi pentru pisicile care au rămas în casa sigilată de anchetatori după incendiu.

Corina Grigore, preşedinte "Ajutaţi-l pe Lăbuş!": "Toate pisicuţele sunt în viaţă, ele au reuşit să se ascundă. Din păcate, nu m-am aşteptat să găsesc ceea ce am găsit, dar, având în vedere că iubitorii de animale sunt şi iubitori de oameni, am adunat o echipă numeroasă, de peste 15 oameni, cu ajutorul căreia încercam să descongestionăm apartamentul."

Voluntarii au fost nevoiţi să arunce la gunoi aproape tot ce a strâns femeia într-o viaţă.

Voluntar: "Sunt o iubitoare şi eu mare de animale şi să ajut un om la nevoie, astea sunt gândurile. Să facem ce se poate, tot ce se poate! Are mare nevoie şi, cine poate, să vină să ajute. Cu materiale, să facă curăţenie în apartament."

Oamenii, impresionaţi de povestea bătrânei, vor să facă acum mai mult decât o curăţenie generală.

Voluntar: "Un var, geamuri, farfurii, veselă, tot ce trebuie. Nişte mobilă nouă, probabil. Multe trebuiesc."

Între timp, anchetatorii au stabilit că incendiul a fost provocat de o ţigară aruncată la întâmplare de la unul dintre etajele superioare. Deocamdată vinovatul nu a fost identificat.