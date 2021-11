Loto 6/49, 4 noiembrie. Report la Joker de peste 6,20 milioane de euro

Shutterstock

Loto 6/49, 4 noiembrie. Joi au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,28 milioane de lei (peste 260.000 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,64 milioane lei (peste 534.800 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 30,70 milioane lei (peste 6,20 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 172.500 de lei (peste 34.800 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 113.300 de lei (peste 22.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este un report in valoare de peste 339.600 de lei (peste 68.600 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 21.200 de lei. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 25.600 de lei.