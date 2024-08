Jocurile Olimpice. Ce au declarat Gianina van Groningen și Ionela Cozmiuc, după ce au câștigat medalia de argint la canotaj

”A fost o cursă foarte bună, foarte grea. Am lăsat totul pe apă, de la prima până la ultima lovitură. Din păcate astăzi a fost Marea Britanie mai bună, dar noi suntem foarte fericite pentru rezultatul ăsta. La a treia ediţie olimpică şi ultima pentru această categorie uşoară am luat argintul olimpic şi este un rezultat foarte mare pentru noi şi pentru România. Suntem mândre de rezultatul pe care l-am obţinut, pentru că am dat tot, nu am lăsat nicio rezervă, nicio fărâmă de energie acolo. Şi chiar sunt mândră de ceea ce am reuşit să facem.

Cursele olimpice sunt strălucitoare şi grele ca medalia. După o cursă foarte grea de 2000, da suntem cât se poate de bine. Am fost bine, ne-am simţit în formă. Am fost pregătite, dar acum clar suntem obosite. Ne ia răul pe fiecare pe rând. Aşteptăm să ne revenim, să se termine tot şi să mergem în cameră, să vedem totul la rece, pentru că acum totul este foarte cald. Nici nu ştiu cine a venit pe locurile 3, 4, 5, 6. Trebuie să ne liniştim puţin şi fizicul şi psihicul”, a spus Gianina vn Groningen, potrivit COSR.

Sportiva a precizat că medalia reprezintă pentru ele un obiectiv îndeplinit. “Pentru noi este un obiectiv îndeplinit, este un obiectiv de care suntem amândouă mândre. Pentru că noi am stabilit că trebuie să ne facem cursele noastre cele mai bune şi ce va fi după linia de finiş va fi bonus. Şi asta am şi făcut. Sunt foarte mândră de cursele pe care le-am făcut şi implicit de rezultatul pe care l-am dobândit la final, pentru că este unul muncit. Dar suntem fericite pentru el.!”

”Sunt mândră de acest rezultat. Suntem mândre că suntem pe podiumul olimpic la această competiţie, care are în componenţă pentru ultima dată această categorie. Aşa sunt medaliile olimpice, epuizante. Acum suntem puţin şifonate, dar suntem bine. Mi-am dorit foarte mult o medalie, şi iată că este la gâtul nostru. Culoarea este mai puţin importantă acum. Pentru noi, acest argint înseamnă foarte mult, e prima şi singura medalie, aşa că ne bucurăm din plin de ea!” , a declara şi Ionela Cozmiuc.

Ionela Cozmiuc şi Gianina van Groningen au câştigat, vineri, medalia de argint în proba de dublu vâsle categorie uşoară din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris. Este a şasea medalie a României la Paris 2024.

Cu VOYO ai acces LIVE la canalele TVR și poți urmări Jocurile Olimpice de la Paris de oriunde vrei tu, pe orice device!

*Program disponibil prin retransmisia integrală și nealterată a canalelor TVR conform regulilor must-carry"

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: