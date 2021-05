Roman Iagupov, Zdob și Zdub: „Trăim prea mult pentru distracție și confort”

Impresionat de problemele din pădurile românești, liderul Zdob și Zdub, Roman Iagupov anunță un nou album cu un mesaj ecologic. Acesta tratează tăierile masive din păduri și problema animalelor sălbatice din România.

Jurnalistul Vitalie Cojocari a fost la Chișinău, acasă la Roman Iagupov. În interviul filmat pentru emisiunea difuzată exclusiv online ”Interviurile lui Vitalie”, liderul Zdob și Zdub spune că a fost impresionat de scandalul din jurul împușcării ursului Arthur.

În timpul perioadei pandemice artistul din Zdob și Zdub a stat în România, în Oituz, unde a vorbit cu localnicii și s-a inspirat din folclor.

Puținele concerte pe care le-a avut în această perioadă s-au ținut în Rusia. Roman Iagupov spune că fanii ruși au cântat în română și au dansat Hora Românească. Acesta se simte însă mai apropiat și mai conectat la cultura românească de care este impresionat. Asta deși s-a născut în Rusia, în Volgograd, iar limba română a învățat-o mai târziu.

Roman Iagupov: Concertele din Rusia au avut loc în condiții normale, a fost o sală plină. Au fost totuși câteva momente. Valerică, trompetistul, a avut un perete de plastic. A fost un concert tare, ca pe vremuri. Au fost mai mult de o mie de oameni. Făceam jump. Cântam. Am strigat așa tare, că am avut probleme cu vocea. Am fost emoționat.

Vitalie Cojocari: Ce a făcut Roman Iagupov cât nu a cântat? Aceste concerte au venit mai târziu. Ai fost în România unde ți-ai găsit surse de inspirație?

Roman Iagupov: Exact. Acum mă ocup cu un proiect interesant. Eu spun așa. Rocker și lăutar. Un proiect între noi, formația Zdob și Zdub, care cântăm etno rock și oamenii care cântă muzica tradițională la un nivel foarte înalt, Frații Advahov, orchestra. În România am călătorit, am fost într-un loc fantastic unde este făcut albumul cu un mesaj profund. Se numește Bestiarium. Este făcut în Oituz.

Vitalie Cojocari: Ce a căutat Roman în Oituz?

Roman Iagupov: Am căutat conectarea, legătura cu Dumnezeu, cu acest spațiu care ne dă energia, creația. Am fugit din Chișinău. Aici trăim mecanic. De parcă aș fi treaz sau nu. Trăim monoton. Am fugit.

Vitalie Cojocari: Ați fugit în România. De ce în România?

Roman Iagupov: Acolo mă simt foarte bine. Acolo este natura puternică. Acolo este un spirit viu. Energia mă încarcă. Mă simt ok. Mă simt foarte bine. Am fost de mai multe ori. Am fost să fac acest album. Am fost la plimbare. Am stat lângă un foc cu chitara. Am vorbit cu oamenii despre viață, despre natură. Despre tăierea pădurii.

Vitalie Cojocari: Ți-au povestit despre pădurile tăiate? Știi că este o problemă în România.

Roman Iagupov: Uite, când am fost tânăr, eu mă gândeam că trebuie să găsesc temele pentru piese. Este foarte greu. Nu aveam experiența vieții. Temele există în jur, peste tot. Despre mine, despre familia mea să cânt, despre natură. Despre tot ce văd.

Vitalie Cojocari: Care sunt mesajele pe care le-ai introdus în acest album? Ai niște mesaje ecologiste?

Roman Iagupov: Piesa Ursul: ”Păi, vine omul în Carpați, vine să vâneze frați. Nu vrea hribi și nu vrea mure, vrea să taie din pădure. Lasă toporul acasă, omule! Lasă pădurea deasă, omule!” Și așa mai departe.

Vitalie Cojocari: Știi despre scandalul cu ursul care a fost omorât în România?

Roman Iagupov: Știu. Noi, oamenii care stau acolo, în pădure, în Brașov. Acolo există lumea animalelor, lumea ursului, care este stăpân și lumea noastră. Noi trebuie să fim inteligenți, să trăim alături de natură. Am văzut un reportaj interesant de Germania. Fiecare animal are nevoie de spațiu, de drumuri. Oamenii au construit autostrăzi. În Germania au construit poduri pentru animale.

Vitalie Cojocari: Mesajul tău pentru cei care îți ascultă albumul este pur ecologic?

Roman Iagupov: Eu pun întrebări. Sunt gândurile mele. Eu stau acasă, în concert sau la Oituz și mă gândesc despre viața noastră. Despre omenie. Despre ce se întâmplă. Pământul are miliarde de ani. Fiecare generație face greșeli.

Vitalie Cojocari: Generația noastră ce greșeală a făcut?

Roman Iagupov: Nu avem nevoie de atât de mult de obiecte, de mașini, de mâncare. Trăim numai pentru a avea distracție. Distracție și confort.

Vitalie Cojocari: Și ce ar trebui să fie?

Roman Iagupov: Trebuie să muncim, asupra noastră. Asupra sufletului, corpului. Este foarte greu. Un sfânt își face drumul pentru sine. Nu există rețeta pentru toți. Avem acum probleme cu educația, cu copiii. Dar ce putem noi să le spunem copiilor, când noi nu știm nimic.

Vitalie Cojocari: Vrei să spui, cum am putea să-i învățăm pe copii când nici noi nu avem răspunsuri la întrebări?

Roman Iagupov: Corect. Mie mi-a dat inspirația natura, Oituz. Învățătorul meu, un etnolog, o persoană foarte interesantă, profundă.

Vitalie Cojocari: Grigore Leșe te-a inspirat pentru acest album?

Roman Iagupov: Foarte tare. Este un om credincios. Este o persoană foarte importantă pentru mine. Pe noul album am și Balada Miorița. Este o baladă atât de profundă. Mă inspiră. Pentru mine este un drum.

Vitalie Cojocari: Un vorbitor de rusă, născut în Rusia, în Volgograd, cum ajunge să fie inspirat atât de mult de România?

Roman Iagupov: Eu sunt născut în Rusia, sunt crescut aici în Republica. Am ascultat muzica. Am crescut în natură.

Vitalie Cojocari: Cum de nu te inspiră zona folclorului rusesc?

Roman Iagupov: Știi, eu trăiesc în două lumi. Lumea rusă și basarabeană/română. Mă gândesc în rusă. Îmi place să citesc literatura, cinematograful. Am crescut aici și îmi place să ascult foarte mult muzica veche arhaică. Taraful din Clejani, care este adevărat. Are vibrație, are emoție, nerv. Tudor Gheorghe are o voce fantastică. Este poet, actor. Eu pot să spun că mă atrage totul ce este adevărat. Nu are importanță: născut acolo, crescut aici. Am nevoie de un râu viu, curat.

Vitalie Cojocari: Acest râu viu și curat este folclorul românesc?

Roman Iagupov: Corect. De exemplu, am lucrat cu oameni din Germania, America. Ne-au întrebat cine suntem. Suntem Zdob și Zdub. Ce înseamnă? Este un beat. Este un ritm, un puls. Este viața. Ne-au spus că avem esența, în America cultura are o sută de ani, în România avem mii de ani. Dacă eu vreau să cânt un blues în America, va fi naiv, va fi imitație. În schimb, dacă voi cânta ”Cuculețul” - un american și japonezii ne aplaudă, este al nostru. De aceea eu sunt inspirat.

Vitalie Cojocari: Și ce ești mai mult? Cum te identifici? Rus, român, moldovean?

Roman Iagupov: Un om. Un om cosmopolit. Omul lumii. Un om deștept este bogat pentru că el poate să ia din Chanson-ul francez ceva. Eleganța. Eu cred că fiecare religie adevărată are în sine niște legi despre ce înseamnă Dumnezeu în Univers. Este o lege din balanță și înțelepciune. Suntem oameni, suntem slabi. Avem duh, spirit în corpul foarte slab. Avem carne, oase, avem probleme. Ne temem de ce va fi mâine, de politică, de probleme. Eu vreau să am viziunea mai largă spre viață.

Vitalie Cojocari: Cum îți explici că artiștii din Basarabia, din Republica Moldova au succes în România?

Roman Iagupov: Fantastic. Eu cred că ei au crescut între mai multe lumi și culturi. Carla’s Dreams, Irina Rimes, Pavel Stratan… Aici se naște un mix cultural. Carla’s Dreams a făcut muzică nouă, dar el cred că a ascultat ceva din Rusia. Formația Peatnița, pop music, rock music din Rusia. Din creierul lui s-a născut ceva nou. Irina are ceva aparte. Pavel Stratan – Victor Tsoi. ”Videli noch” este un cover de Victor Tsoi, de Zdob și Zdub. Rușii când ascultă ”Videli noch” cu fanfara noastră, cu elemente de folclor, ei mor. Sau ”Cuculeț” nu au ascultat niciodată. Ei fac Hora Mare.

Vitalie Cojocari: Tu i-ai făcut pe ruși să danseze Hora Românească?

Roman Iagupov: Corect.

Vitalie Cojocari: Și cântă în română?

Roman Iagupov: Sută la sută. Este un fenomen cultural. Cântă un vers. Pentru că muzica ne unește. Este un limbaj universal. Eu ascult ceva din Asia, muzica indiană. Eu iubesc muzica mondială.

Vitalie Cojocari: Dar românii cântă în rusă? Invers se întâmplă?

Roman Iagupov: Da, ”Videli noch”. Suntem oameni. De ce te-ai născut aici? Ai o misiune. De ce? Misiunea mea este de a aduce bucurie peste tot. Fiecare artist este un copil. Misiunea noastră ca muzicieni este de a aduce bucurie pentru om.

Vitalie Cojocari: Care trebuie să fie relația artistului cu politicianul? Care este viziunea ta?

Roman Iagupov: Viziunea mea este că eu mă străduiesc să consum informația pentru a-mi dezvolta spiritul. Viața este foarte scurtă. Avem un creier leneș. Nu ieșim din zona de confort. Nu are importanță Rusia, Israel, America. Nu, ai spirit în corp pentru că simți durere, probleme. Simți că ești făcut. Poți să faci evoluția sufletului tău numai prin probleme, durere.

Vitalie Cojocari: Și totuși, insist, care este relația cu politicienii?

Roman Iagupov: Politicienii vin și pleacă, dar muzica rămâne. Există țări mici, imperii. Eu mă simt om al pământului. Dacă noi omorâm natura, ne omorâm și pe noi. Natura este și Dumnezeu și noi.