Edmond Niculușcă, ARCEN: 1 din 4 bucureșteni va fi afectat în cazul unui cutremur major. Cifrele sunt înfricoșătoare

Edmond Niculușcă, directorul ARCEN, a declarat, într-un interviu acordat corespondentului Pro TV Vitalie Cojocari că estimările DSU indică faptul că un cutremur major ar putea provoca moartea a zeci de mii de bucureșteni.

Invitat în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro și pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV, directorul Asociației Române pentru cultură, educație și normalitate (ARCEN) spune că bucureștenii nu sunt pregătiți pentru a face față unui cutremur major și că s-au făcut foarte puține lucruri în acest sens.

Directorul ARCEN a precizat că unul dintre cele mai importante proiecte derulate de asociație este "Antiseismic district", care îi pregătește pe bucureșteni pentru un eventual cutremur major.

Edmond Niculușcă: Conform unor estimări optimiste, 1 din 4 bucureșteni va fi afectat

Edmond Niculușcă susține că, potrivit statisticilor, Bucureștiul a fost lovit de două cutremure majore la fiecare secol și că estimările DSU arată că numărul victimelor ar putea fi foarte mare.

Edmond Niculușcă: "Cutremurul este o chestiune care ține de hazard. Ceea ce știm, apropo de România și București, este că trăim într-o zonă activă din punct de vedere seismic, că Bucureștiul este lovit, statistic, de două cutremure majore pe secol și că singura soluție pentru a face față riscului seismic este să ne pregătim. Conform unor estimări optimiste, 1 din 4 bucureșteni va fi afectat în caz de cutremur major. Asta înseamnă că ar putea să moară, să fie prins sub dărâmături, că ar putea să-și piardă locuința, că ar putea avea persoane apropiate afectate grav. O altă estimare a DSU vorbește de 89.000 de persoane prinse sub dărâmături sau care ar putea să moară în cazul unui seism produs noaptea. Sunt cifre infricoșătoare dacă ne gândim că în 77 am avut 1500 de victime la nivel național. Niciodată Bucureștiul nu cred că a fost mai vulnerabil din punct de vedere seismic. Sunt clădiri vechi, foarte vulnerabile, pentru că au trecut prin unul sau două cutremure. S-a făcut enorm de puțin în acești 43 de ani de când am avut un cutremur major în Vrancea.

De aceea, împreună cu Re:Rise – Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic și Fundația Comunitară București, dezvoltăm proiectul Antiseismic District, care a pregătit 8000 de oameni din centrul Bucureștiului să facă față riscului seismic.

Vitalie Cojocari: Ce ar trebuie să facă oamenii?

Edmond Niculușcă: "Sunt lucruri simple: cu toții ar trebui să știm cum arată locuința noastră, cu cine stăm în acea casă, sub ce obiect de mobilier ne băgăm dacă se produce un cutremur, cine stinge gazul, cine stinge lumina, cine deschide ferestrele. Este important să deschidem ferestrele, pentru că sunt pierderi de gaze în timpul unui cutremur, care ar putea duce la incendii, explozii... Apoi, ar trebui să avem o trusă pentru cutremur, în care ar trebui să punem lucrurile de care aș avea nevoie 72 de ore. Este foarte important să avem un punct de întâlnire cu familia, cu cei cu care vrem să trăim apocalipsa de după, pentru că, cel mai probabil, după un cutremur, telefonia, internetul și electricitatea nu vor funcționa un număr mare de zile, nu de ore".



De ce nu cred românii în cutremur?

Vitalie Cojocari: Este adevărat că românii, și mai ales bucureștenii, nu par înfricoșați de un cutremur puternic?

Edmond Niculușcă: "Așa este, oamenii au impresia că nu o să se întâmple în timpul vieții lui. Sunt tot felul de mituri, de aberații, care funcționează, pentru că oamenii nu ar putea să locuiască acolo. Oamenii neagă că ar putea să trăiască o astfel de tragedie. Acesta este motivul pentru care suntem de două ori vulnerabili: o dată vulnerabili pentru că nu am făcut nimic, și o dată pentru că nu credem că suntem vulnerabili. Noi încercăm să schimbăm mentalități. Surprinzător este că și oameni foarte tineri sunt sceptici în legătură cu asta".

Vitalie Cojocari: Putem face o paralelă cu ce se întâmplă acum, cu faptul că oamenii nu cred în virus și nu cred și în cutremur?

Edmond Niculușcă: "Cu siguranță, este același lucru și este o chestiune care ține de educație. Diferența care există între pandemie și cutremur este că pandemia vine de 5 luni încoace, se tot amplifică, ori un cutremur se amplifică în 25 de secunde. Sunt suficiente 25 de secunde ca toată lumea noastră să se schimbe, ca tot orașul să se schimbe. Și singura soluție este să ne pregătim. Un alt lucru imporntant este că, la nivelul orașului, nu există o presiune pe autorități să consolideze. Este ultima noastră problemă: consolidarea. Lista imobilelor expertizate tehnic, aflată pe site-ul Primăriei Capitalei, cuprinde 10-15% din totalul clădirilor din București. Despre restul de 80% nu nimic".