Alexandra Botez, comparată cu personajul Beth din Queen's Gambit. Mărturisirile campioanei românce din SUA

Alexandra Botez este comparată de jurnaliști cu personajul Beth din Queen's Gambit, iar campioana cu origini românești din Statele Unite spune că rădăcinile sale au ajutat-o să câștige competițiile de șah.

Din SUA, prin Skype, Alexandra Botez a povestit în emisiunea „Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro și pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV, cum s-a apucat de șah la vârsta de șase ani, în urma unui pariu pe care l-au pus părinții ei.

Alexandra a crescut în Canada și în Statele Unite, și cel puțin în Canada a trăit în mijlocul unei comunități de români, iar toți prietenii ei sunt emigranți. Din acest motiv, nu a avut parte de stereotipuri sau discriminări pe baza originii sale, de care este foarte mândră, spune ea.

Vitalie Cojocari: De ce ai fost comparată cu eroina din „Quenn's Gambit”?

Alexandra Botez: „Am jucat șah de când aveam șase ani și am făcut multe video-uri pe youtube și Twitch, și când cauți șah și se vede cine joacă șah, mă găsești pe mine, și cred că de aceea toată lumea vrea să vorbească cu mine. Personajul Beth Harmon, aduce mult cu mine când eram mai mică și participam la multe competiții, filmul e cel mai real despre tot ceea ce se petrece în show-ul acesta”

Vitalie: Părinții tăi au plecat din România, care este povestea familiei tale?

Alexandra Botez: „Părinții mei stau în State și s-au mutat în același an în care eu am fost născută în SUA, când am stat în Canada am stat într-o comunitate de mulți români, care s-au mutat și ei din România și mulți chiar s-au dus înapoi acum”.

Vitalie: Cum ai reușit să-ți păstrezi limba română atât de bine?

Alexandra Botez: „Am fost în România doar de vreo două ori, dar toți prietenii mei cei mai buni vorbesc româna, și părinții mei, și bunicii, și am practicat mai mult, dar de multe ori nu vorbesc despre lucruri mai complicate în română sau fac așa, un pic de română cu engleză, când mai uit un cuvânt”

Vitalie: De ce ai început să joci șah de la vârsta de 6 ani?

Alexandra Botez: „Mereu când mă întreabă cineva în State de ce joc șah le explic că în România e o cultură de șah care e mult mai rich decât în State sau în Canada, în Canada și în State toată lumea spune că șahiștii sunt geeks, dar în România bunicii mei amândoi jucau, deci bunica l-a învățat pe tata și tata m-a învățat pe mine când aveam șase ani, și tata e foarte competitiv, și a făcut un pariu cu mama mea și a zis că o să o învăț, și în două săptămâni dacă te bate, o să continue să se antreneze în șah. Și după aia am bătut-o pe mama, care nu știa să joace, dar tata făcea mișto, și apoi am continuat și am câștigat naționalele când aveam opt ani și am jucat până acum. Am câștigat la fete, 10 ani și mai mici, în Canada, primul loc, în primul meu turneu.”

Vitalie: Și faptul că ai rădăcini românești crezi că te-a ajutat ?

Alexandra Botez: „Majoritatea canadienilor care jucau șah erau ori din Europa, din România, din Ucraina, Rusia sau din China, deci nu erau așa de mulți canadieni născuți în Canada de multe generații, deci cred că e ceva cu o cultură diferită”

Vitalie: Vreau să-mi spui ce regăsești în Queen's Gambit și crezi că seamănă cu tine...

Alexandra Botez: „Am văzut că era obsedată să joace șah și aduce cu mine când eram în liceu și studiam pentru naționale și mama se certa cu mine și-mi zicea că trebuie să fiu mai social, să mă joc cu prietenii, dar eram așa de focused pe șah încât nu vedeam nimic altceva, și când am văzut atâtea similarities, chiar m-am văzut în ea.”

Vitalie: Te-ai confruntat cu stereotipuri când oamenii au aflat că ești din România?

Alexandra Botez: „Sincer, cred că lumea e foarte interesată, prietenii mei, de unde vine toată lumea, pentru că avem foarte mulți prieteni care vin din altă țară, deci cred că lumii îi place să găsească pe cineva care este din altă țară. În societatea în care am crescut erau așa de mulți imigranți, mulți români, deci nu am avut nicio asemenea experiență.”