„Un mic vizitator curios” a alertat serviciile secrete de la Casa Albă. FOTO

Ofițerii au străbătut peluza de nord pentru a prelua copilul, care intrase pe gazon prin grilajul de fier. Un ofițer l-a luat și l-a returnat părinților aflați în imediata apropiere, pe Pennsylvania Avenue.

Incidentul a făcut ca accesul la Casa Albă să fie temporar restricționat, timp în care agenții au fost ocupați să rezolve „mica problemă”.

În momentul încălcării securității, președintele Biden se afla în interiorul reședinței.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului Secret, Anthony Guglielmi, a declarat că ofițerii „au întâlnit un mic vizitator curios”.

Secret Service immediately responded Tuesday to an intruder at the White House ... a toddler who squeezed through the metal fencing. https://t.co/2NMMoiVlAD