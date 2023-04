Casa Albă acuză: „Brazilia se face ecoul propagandei ruse şi chineze cu privire la războiul din Ucraina”

„În acest caz, Brzilia se face ecoul propagandei ruse şi chineze, fără să ţină cont de fapte”, a acuzat luni un purtător de cuvânt al Consiliului Securităţii Naţionale (NSC), aflat în subordionea directă a preşedintelui american, John Kirby (foto articol).

White House has sharp words for Lula and Brazil's cosying up to China and blaming US for war in Ukraine.

“In this case, Brazil is parroting Russian and Chinese propaganda without at all looking at the facts," says John Kirby.

