„Un mare dezastru”. Două trenuri s-au ciocnit în Cehia. Sunt patru morţi şi zeci de răniţi

"Patru pasageri au suferit răni care au dus la moartea lor", a declarat Alena Kisiala, purtătoare de cuvânt a serviciilor locale de urgenţă, la televiziunea publică cehă. Referindu-se la "un mare dezastru", premierul Petr Fiala şi-a prezentat condoleanţele. "Ne gândim cu toţii la victime şi la răniţi", a scris el pe reţeaua de socializare X. Potrivit televiziunii publice, accidentul a avut loc cu puţin timp înainte de ora 21:00 GMT în apropierea staţiei Pardubice, la aproximativ 100 km est de Praga, conform News.ro. Citește și Pedeapsa primită de șoferul cu alcoolemie de comă care a ucis trei tineri pe marginea drumului. Părinte al unei victime: „Asta nu e lege” Profimedia

Aproximativ 300 de pasageri, printre care mulţi străini, se aflau la bordul trenului, a precizat televiziunea, prezentând imagini cu un vagon deraiat şi supravieţuitori care se urcau în autobuze în apropierea gării principale din Pardubice.

"Operaţiunile de salvare au fost complicate deoarece primul vagon a fost deformat. Acest lucru a îngreunat accesul la răniţi", a declarat un pompier, Pavel Ber, jurnaliştilor aflaţi la faţa locului.

Four people died and more than 20 were injured when a passenger train collided with a freight train in the Czech city of Pardubice, emergency and government officials said https://t.co/51UPXEWWHy pic.twitter.com/sXTeOzZZkO

Aproximativ 60 de pompieri, două elicoptere şi nouă ambulanţe au fost mobilizate, potrivit serviciilor de urgenţă.

Sosit la faţa locului, în jurul orei 23:00 GMT, în acelaşi timp cu ministrul Transporturilor, ministrul de Interne Vit Rakusan a declarat că majoritatea răniţilor au răni uşoare şi că pasagerii nevătămaţi au fost cazaţi temporar în gara Pardubice.

Trenul privat Regiojet se deplasa de la Praga spre oraşul ucrainean Chop, situat la graniţa cu Slovacia.

Trenul de marfă transporta carbură de calciu, a declarat purtătorul de cuvânt al pompierilor, Vendula Horakova, pentru televiziunea publică. Acesta este un produs industrial folosit la fabricarea acetilenei, o hidrocarbură folosită adesea drept combustibil pentru sudură.

Principala linie de cale ferată care leagă Praga de Brno şi Ostrava, al doilea, respectiv al treilea oraş ca mărime din ţară, va rămâne închisă timp de câteva ore, a declarat ministrul Transporturilor, Martin Kupka.

O anchetă este în curs de desfăşurare pentru a stabili cauzele accidentului, a precizat el.

Pardubice a fost scena celui mai grav accident feroviar din istoria ţării, în 1960: 118 persoane au murit şi aproximativ o sută au fost rănite într-o coliziune frontală între două trenuri de pasageri la nordul oraşului.

