„Micuțul urs”, câinele de 15 ani care își așteaptă zilnic stăpânul în stația de metrou

După ce patrupedul a fost surprins așteptându-și cuminte stăpânul timp de 12 ore, oamenii au început chiar să vină în zonă ca să-l vadă cu ochii lor. În câteva zile, filmulețul cu „Micuțul urs” a fost văzut de peste 10 milioane de ori, conform South China Morning Post, citat de Newsweek.

Stăpânul câinelui a declarat presei că are grijă de „Micuțul urs” de opt ani.

„Mereu a fost așa”, a spus stăpânul, care nu a dorit să fie numit.

„Este foarte blând. Nu mănâncă nimic din ce îi dau oamenii. Apare în stație la 7 sau 8, când stăpânul pleacă la muncă și așteaptă. Este destul de vesel cât așteaptă”, a precizat un localnic.

A touching dog's tale in China: Meet Xiongxiong, a 15-yr-old dog in Chongqing who has waited for its owner at the metro station every day for years pic.twitter.com/j72zm7grQE