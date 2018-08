Imagini cu Vladimir Putin la nunta Ministrului de Externe al Austriei

Liderul rus a aterizat sâmbată la prânz în orașul Graz din Austria pentru a participa la nunta șefei diplomației austriece. Aceasta s-a căsătorit cu omul de afaceri Wolfgang Meilinger, în Alpii austrieci.

Liderul rus apare cu un buchet de flori în mână ieșind dintr-o mașină. Putin a ajuns la nuntă în jurul orei locale 14:00 și a stat aproximativ o oră. A venit cu un cadou special - 10 membri ai unui cor tradiţional rusesc de cazaci.

De la aeroportul din Graz, Putin a zburat cu un elicopter potrivit presei ruse. Liderul de la Kremlin va zbura din Austria în Germania pentru o întâlnire cu Angela Merkel.

Karin Kneissl a fost criticată de către politicienii din opoziţie și de europarlamentari pentru decizia ei de a-l invita pe Putin.

Evelyn Regner, o parlamentară europeană socialistă a declarat pentru Der Standard că vizita lui Putin reprezintă „o provocare de dimensiuni europene”, având în vedere retorica anti-UE a liderului rus, adăugând că invitaţia este „ruşinoasă”.

„Cum ar trebui să îşi ducă la capăt Austria promisiunea că preşedinţia Consiliului UE va construi legături şi va fi un mediator onest în aceste condiţii? Ce contribuţii vor să aibă Kurz şi Kneissl pentru a rezolva criza din Ucraina, când ei celebrează în privat cu una dintre părţile implicate în conflict?”, a declarat Andreas Schieder, un parlamentar din partidul de opoziţie SPO.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Pavlo Klimkim, a informat pe Twitter că guvernul de la Viena va fi nevoit să explice că invitaţia nu va afecta politica externă a Austriei.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Putin is in Austria for a wedding pic.twitter.com/CLrHfL1arI