„Marșul pentru dreptate” al lui Prigojin a durat 24 de ore și a avansat până la 200 de kilometri de Moscova

Prigojin declarase anterior că vrea să înlăture conducerea armatei ruse şi să "restabilească dreptatea".

La rândul său, preşedintele rus, Vladimir Putin, transmisese că revolta trebuie să fie înăbuşită în mod decisiv.

Biroul preşedintelui belarus, Alexander Lukaşenko, a anunţat că acesta că a vorbit cu Prigojin, cu aprobarea lui Putin, şi că şeful miliţiei Wagner a fost de acord să detensioneze situaţia, potrivit Agerpres.

Într-un mesaj audio difuzat de serviciul său de presă şi redat integral de Reuters, Prigojin a declarat:

''Au vrut să desfiinţeze compania militară Wagner. Am pornit într-un marş al dreptăţii pe 23 iunie. În 24 de ore am ajuns la 200 kilometri de Moscova. În acest timp nu am vărsat nici măcar o picătură de sânge al luptătorilor noştri. Acum a sosit momentul în care s-ar putea vărsa sânge. Înţelegând responsabilitatea pentru vărsarea de sânge rusesc de către una dintre părţi, ne întoarcem coloanele şi mergem înapoi în taberele de campanie, aşa cum am planificat''.

Prigojin a afirmat că elitele militare ruse, împotriva cărora s-a revoltat, au vrut să dezintegreze Wagner şi a explicat că acesta este motivul pentru care a anunţat marşul pentru dreptate, în timpul căruia, în 24 de ore, a avansat până la 200 de kilometri de Moscova, după ce a cucerit oraşul Rostov pe Don.

Potrivit Minskului, Putin l-a informat pe omologul său belarus în cursul dimineţii despre situaţia din sudul Rusiei, referindu-se la ocuparea de către mercenari a Rostovului.

Şefii de stat au convenit asupra unor acţiuni comune. După ce a verificat situaţia prin canalele sale, Lukaşenko a intrat în discuţii cu şeful Wagner. Preşedinţia belarusă a precizat că discuţiile au continuat pe tot parcursul zilei.

''În final, s-a ajuns la un acord privind inadmisibilitatea declanşării unui masacru sângeros pe teritoriul rus'', a precizat serviciul de presă al lui Lukaşenko, principalul aliat al lui Putin în campania sa militară din Ucraina.

La Minsk s-a precizat că în prezent se află pe masă o ''opţiune absolut benefică şi acceptabilă pentru rezolvarea situaţiei, cu garanţii de securitate pentru luptătorii Wagner''.

Dată publicare: 24-06-2023 21:43