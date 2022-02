„Mamă, tată, vă iubesc!” Mesajul emoționant transmis de un soldat ucrainean de pe front. VIDEO

Twitter

Ucraina încearcă de mai bine de 24 de ore să reziste atacurilor Rusiei. Până acum cel puţin 137 de ucraineni au fost ucişi de la declanşarea invaziei ruseşti, iar 316 au fost răniţi, potrivit președintelui Volodimir Zelenski.

Trupele trimise de Vladimir Putin au atacat Ucraina din trei direcții, iar până acum au pus stăpânire pe mai multe teritorii. Vineri, la primele ore ale dimineții, armata rusă se afla la aproape 30 de kilometri de capitala Kiev, potrivit informațiilor transmise de Washington.

Un soldat ucrainean aflat pe front le-a transmis un mesaj video emoționant părinților. Înregistrarea a devenit virală pe rețelele de socializare. „Suntem bombardați intens. Mamă, tată, vă iubesc”, a spus tânărul soldat.

A video of a Ukrainian soldier after the shelling appeared on social networks

Mom, Dad, I love you." #UkraineRussiaCrisis #Ukraine pic.twitter.com/Itz413EhHU — fazil Mir (@Fazilmir900) February 24, 2022

Și nu este singurul. Mai mulți militari din Ucraina au venit cu mesaje video din regiunile în care sunt antrenați.

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski crede că grupuri inamice de sabotori au intrat deja în Kiev şi că el este ţinta numărul 1 şi afirmă că ucrainenii au fost lăsaţi singuri să-şi apere ţara.

„Potrivit informațiilor noastre, inamicul m-a transformat în ţinta numărul 1, iar pe cei din familia mea în ţinta numărul 2. Vor să distrugă politic Ucraina distrugându-l pe şeful statului. Avem informaţii că grupuri de sabotaj inamice au intrat în Kiev”, a declarat el, adăugând că se află la sediul Guvernului, alături de alţii.

Într-un mesaj video postat pe contul său de Facebook, Zelenski a afirmat că altor state le este teamă să sprijine aderarea Ucrainei la NATO.

„Cine este dispus să garanteze aderarea Ucrainei la NATO? Sincer, tuturor le este teamă. I-am întrebat pe toţi partenerii dacă sunt alături de noi. Sunt alături de noi dar nu sunt pregătiţi să ne ia într-o alianţă alături de ei”, a afirmat el.

„Indiferent câte conversaţii am avut cu liderii străini, am auzit puţine lucruri. Primul este că suntem sprijiniţi. Sunt recunoscător fiecărui stat care ne ajută concret, nu numai cu vorbe.Dar este şi un al doilea lucru - am fost lăsaţi singuri să ne apărăm ţara.Cine este pregătit să lupte alături de noi? Sincer, nu văd”, a continuat Zelenski.

“Astăzi i-am întrebat pe cei 27 de lideri ai Europei, dacă Ucraina va fi în NATO, am întrebat direct. Toţi se tem,. nu răspund. Iar noi nu ne temem, nu ne temem de nimic”, a încheiat preşedintele ucrainean.