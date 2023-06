„Mama mea dispăruse. Am primit o fotografie cu cadavrul ei”. Mărturii din accidentul groazei din India | GALERIE FOTO

Cel puțin 288 de persoane și-au pierdut viața și alte peste 1.000 au fost rănite. Potrivit autorităților care conduc investigația, accidentul s-a produs în mai multe etape, conform Știrile Pro TV.

Mai întâi, până la 12 vagoane ale unei garnituri cu pasageri au sărit de pe șine. Bucăți din ele au ajuns, însă, și pe a doua linie de cale ferată și au provocat deraierea unui alt tren, care venea din sens opus.

Unii martori au declarat că ar fi fost implicată și o garnitură de marfă, care ar fi lovit în plin vagoanele răsturnate, dar autoritățile locale nu au confirmat ipoteza.

Rescuers race against time to pull survivors from the wreckage of train collision in eastern India, as death toll rises to more than 230 people. — in pictures https://t.co/hErvrHlPPW pic.twitter.com/sH9PhDBRoS — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 3, 2023

În zonă au ajuns sute de echipaje medicale, pentru a-i prelua pe răniți, unii dintre ei în stare foarte gravă.

Jurnaliștii BBC au vorbit cu sătenii care au asistat la accidentul groazei, dar și cu un pasager rănit.

Suryaveer

„Mama și bunica mea se aflau în tren. Mergeau în oraș pentru a cumpăra medicamente. Am găsit-o pe bunica mea la câteva ore după accident. Era în viață, dar mama mea dispăruse. Am căutat-o peste tot, dar nu am găsit-o. Nu știam ce să fac, așa că am trimis o fotografie a mamei mele tuturor prietenilor și cunoștințelor mele. Le-am dat și numărul ei de telefon și am descris culoarea rochiei pe care o purta când am văzut-o ultima oară. În această dimineață am primit vești de la unul dintre prietenii mei. Mi-a trimis o fotografie a unui cadavru - era mama mea. Purta aceeași rochie. Tot ceea ce îmi doresc acum este să-i pot duce trupul în siguranță acasă, pentru a o putea înmormânta, dar este atât de mult haos aici - nu există trenuri, iar drumurile sunt blocate”.

Girija Shankar Rath

„A fost haos. Se auzea un sunet puternic și era fum peste tot. Oamenii fugeau în toate direcțiile. Eram aproape de calea ferată și am decis să mă îndrept spre locul accidentului. Am început să scoatem o parte dintre pasagerii blocați. Am reușit să scoatem o parte dintre supraviețuitori și câteva cadavre. Erau atât de mulți răniți, încât nu știam cum să îi scoatem. A devenit un pic mai ușor după ce au sosit salvatorii. Această muncă a continuat aproape toată noaptea. Sunt încă amețit”.

Tutu Biswas

„Am auzit un sunet puternic. Când am ieșit din casă, am văzut că accidentul se întâmplase afară. Am văzut că trenul de marfă s-a urcat pe un alt tren. Când am ajuns la fața locului, am văzut că mulți oameni erau răniți, mulți oameni muriseră. Plângea un copil mic ai cărui părinți probabil că muriseră. Și acel copil a murit după scurt timp. Mulți oameni cereau apă. Le-am dat apă oamenilor atât cât am putut. Oameni din satul nostru au venit aici și au ajutat cât au putut de mult. A fost îngrozitor”.

Mukesh Pandit

„Eram în tren când am simțit o ușoară zguduitură și trenul a deraiat. S-a auzit un zgomot puternic și trenul s-a răsturnat. Am rămas blocat și am fost salvat după o jumătate de oră de către localnici. Toate bunurile noastre erau împrăștiate afară. Nu am reușit să găsesc nimic. Am ieșit și m-am așezat pe jos. Patru pasageri care călătoreau din satul meu au supraviețuit, dar o mulțime de oameni sunt răniți sau sunt încă dispăruți. Mulți oameni au murit în trenul cu care călătoream eu. Cei care au fost grav răniți au fost aduși la spital”.

Ritik Kumar

„Fratele meu stătea pe locul lui, iar eu stăteam lângă ușa vagonului. Când trenul s-a răsturnat, am reușit să scap. Am crezut că și fratele meu a fi scăpat, dar acest lucru nu s-a întâmplat. A rămas blocat pe locul său. Am fugit înapoi și l-am scos, am scos și o tânără care era blocată cu el. Am sunat la poliție și la serviciile de ambulanță, dar le-a luat o jumătate de oră să ajungă acolo”.

Sursa: BBC Etichete: , , , , Dată publicare: 03-06-2023 17:17