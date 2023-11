„Mai este cineva în viață aici?”. Noi imagini șocante de la masacrul comis de Hamas la „festivalul groazei” | VIDEO

Imaginile au fost surprinse de bodycam-ul unui membru IDF, care a sosit la festivalul de muzică Supernova din sudul Israelului, scrie www.timesnownews.com.

A body cam documentation of the Nova festival massacre by Hamas terrorists on October 7th.

Never again is now.#neveragainisnow #Gaza #istandwithisrael pic.twitter.com/Y58CalCcrN — Israel Uncovered إسرائيل ع المكشوف ???????? (@UncoveredIsrael) November 4, 2023

„Cineva, vă rog, dați-mi un semn de viață!”, se aude spunând membrul IDF, după ce a ajuns la festivalul de muzică Supernova, sperând că măcar una dintre victimele Hamas este în viață.

În timp ce se apropie, el se aude spunând:

„Sunteți răniți? E cineva? E cineva rănit? Am răniți aici! Unu, doi, trei, patru... Cinci răniți! E cineva aici? Am aici o femeie. Este moartă. Aici, înăuntru... Am multe victime. Aici, în bar, este plin de cadavre. Mă aude cineva aici? Dați un semn de viață dacă mă auziți. Dați un semn de viață. E cineva aici care poate da un semn de viață? E cineva aici în viață? Niciun semn de viață... E mort... Ea e moartă... Cineva, vă rog... Cineva care poate răspunde?”.

Festivalul de muzică electronică dance onora sărbătoarea evreiască Sukkot. Supernova, prezentat ca fiind „o călătorie a unității și a iubirii”, a început, vineri, în jurul orei 22:00, la doar câteva ore după ce s-a încheiat festivalul religios Sukkot din Israel, care durează o săptămână.

Însă Hamas a pus capăt festivalului într-un mod crud.

În panică, oamenii au încercat să fugă. Peste tot erau vehicule pline de bărbați înarmați care trăgeau, la întâmplare, în mașini. Teroriștii Hamas au urmărit oamenii pe jos, în mașini, prin deșert și i-au împușcat mortal. Mulți au fost răpiți și duși în Fâșia Gaza.

Autoritățile israeliene au declarat că aproximativ 260 de persoane au fost ucise și multe sunt încă date dispărute.

Sursa: www.timesnownews.com Etichete: , , , Dată publicare: 07-11-2023 10:30