„Mă gândesc la familii.” Macron le cere francezilor „să rămână uniţi” în momentul unui război sângeros. 13 francezi au murit

13 morţi francezi, potrivit unui nou bilanţ, informează France Presse.

„Să nu adăugăm prin iluzie sau prin calcul fracturi naţionale la fracturile internaţionale şi să nu cedăm în faţa oricărei forme de ură", a declarat şeful statului francez într-un discurs televizat, precizând că bilanţul francezilor ucişi în ofensiva sângeroasă a Hamas a ajuns la 13 cetăţeni.

Printre altele, el a cerut Israelului să dea un răspuns "puternic", dar "just" după atacul "terorist" al Hamas, pe care l-a numit "declanşarea cruzimii absolute" împotriva Israelului, care a făcut peste 1.200 de morţi.

„Singurul răspuns la terorism, singurul posibil, este întotdeauna un răspuns puternic şi just, puternic pentru că este just", a spus el în discursul televizat. "Israelul are dreptul să se apere prin eliminarea grupărilor teroriste, dintre care Hamas, prin acţiuni direcţionate, dar prin ocrotirea populaţiei civile, pentru că aceasta este datoria democraţiei", a insistat el.

Emmanuel Macron a asigurat de asemenea, joi, în discursul său televizat, că doreşte "să facă tot posibilul (...) pentru a-i aduce înapoi" pe ostaticii capturaţi de Hamas "sănătoşi şi în siguranţă la casele lor".

„Mă gândesc la familii în seara aceasta. Vreau să le spun că Franţa face tot posibilul alături de autorităţile israeliene şi cu partenerii noştri pentru a-i aduce înapoi în siguranţă la casele lor", a declarat preşedintele francez, presat în timpul zilei de la Tel Aviv de familii ale ostaticilor francezi "să intervină".

Printre altele, agenţia Reuters relatează că poliţia franceză a folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă pentru a dispersa joi un miting interzis în sprijinul poporului palestinian la Paris, după ce ministrul de interne francez a declarat că astfel de adunări pot "probabil să genereze tulburări în ordinea publică".

În ciuda interdicţiei, câteva sute de manifestanţi propalestinieni s-au adunat în centrul Parisului în grupuri separate pe care forţele de poliţie au încercat să le împiedice să fuzioneze.

Manifestanţii au scandat "Israel criminal" şi " Macron complice", o referire la preşedintele francez Emmanuel Macron, care a condamnat atacul mortal al grupării militante palestiniene Hamas, exprimându-şi solidaritatea cu Israelul.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , , , , Dată publicare: 12-10-2023 22:35