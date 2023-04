Zi istorică pentru americani. De ce ar putea scăpa Trump de celebra poză față/profil făcută acuzaților

Zi istorică pentru justiția și, deopotrivă, politica americană. Pe fondul unor măsuri stricte de securitate, fostul președinte Donald Trump ajunge în fața unei instanțe din New York pentru a i se aduce la cunoștință cele 34 de capete de acuzare.

Acestea au fost pregătite de procuratură împotriva lui în legătură cu plata făcută pentru a cumpăra tăcerea starletei porno Stormy Daniels. Trump și aliații săi au catalogat acuzațiile ca fiind motivate politic, iar autoritățile new-yorkeze se așteaptă la proteste pro și anti-Trump.

Jurnaliștii veniți din toată lumea stau la coadă încă de luni noapte în jurul judecătoriei, să fie siguri că vor fi printre cei cărora li se va permite intrarea în clădire. Visează toți la un cadru memorabil cu primul fost președinte american inculpat penal.

Mark Stone, corespondent Sky News: ”De la opulența reședinței sale din vârful Trump Tower, omul care a fost președinte și speră să redevină, va străbate cu mașina distanța până la tribunalul din Lower Manhattan. Va ajunge în sala de judecată de la etajul al 15-lea ca să afle care sunt exact învinuirile ce i se aduc”.

Mike Valerio, CNN: ”(Trump) va parcurge (cu mașina) cei aproximativ 5 kilometri și jumătate de la Trump Tower până la judecătoria din spatele nostru. Și, când va ajunge aici, va intra printr-o ușă din spate, apoi va trece printr-o serie de holuri private, inaccesibile publicului. După aceea, i se vor lua amprentele”.

Tot în biroul procurorului, pasul următor ar urma să fie celebra fotografie față/profil de identificare, dar e posibil să fie eliminată această etapă.

Trump a scăpat și de cătușe

Alina Habba, avocata fostului președinte Donald Trump: ”Cred că, pentru că suntem în campanie electorală, pentru că (Trump) e principalul candidat al republicanilor, (poza) nu va ajuta cu nimic. Fotografiile față/profil sunt pentru a-i recunoaște pe oameni. El are cea mai cunoscută față din lume, nu doar din țară, așa că nu e nevoie de asta. Să nu exagerăm”.

După ce va fi procesat, fostul președinte va fi însoțit de agenții Secret Service pe câteva holuri și în lift către sala de judecată, din aceeași clădire. Acolo i se vor aduce la cunoștință acuzațiile.

Joe Tacopina, avocatul lui Donald Trump: ”Vom spune cât se poate de tare și cu mândrie „nevinovat". Anticipez o moțiune de respingere a acuzațiilor, pentru că nu se încadrează în nicio legislație. Dacă era un necunoscut, nu ar fi fost nicio șansă să fie pus sub acuzare”.

Potrivit presei americane, procurorul democrat Alvin Bragg a pregătit 34 de capete de acuzare pentru falsificare de documente de afaceri împotriva lui Donald Trump.

Niciuna dintre acuzații nu este un delict minor. În centrul scandalului este o plată de 130.000 de dolari, făcută de magnat către o vedetă a filmelor pentru adulți, în cursul campaniei electorale din 2016, pentru a ține secret faptul că ar fi avut o relație. Trump a înregistrat această plată ca fiind o ”cheltuială de afaceri".

Judecătorul Juan Merchan a decis că, doar până la începutul procedurii propriu-zise, vor fi admiși în sală cinci fotografi. Camerele de filmare vor fi permise doar pe holurile clădirii.

Cât despre cătușe, Donald Trump pare să fi scăpat de ele în urma unei înțelegeri între avocații lui și procuratură.

Baricade în jurul tribunalului din New York

Secret Service dorește să limiteze intervalul de timp și spațiu în care Trump se va afla în public. Prin urmare, agenții îl vor scoate tot prin spate, iar limuzina îl va duce direct la aeroport. Se va întoarce la reședința lui din Florida, unde are de gând să țină un discurs.

Autoritățile din New York au instalat baricade în jurul judecătoriei, anticipând manifestații pro și contra Trump.

Cel care i-a înfuriat definitiv pe liberali și pe unii aliați ai Statelor Unite este, în schimb, apreciat de numeroși alegători din rândul muncitorilor albi și al creștinilor conservatori.

”Reporter: Sunteti îngrijorat că vor fi tulburări în New York?

Biden: Nu, am încredere în Departamentul de Poliție din New York”.

Eric Adams, primarul din New York: ”Chiar dacă vor fi unii scandalagii care se gândesc să vină în orașul nostru, mesajul pe care îl transmitem e simplu: controlați-vă”.

De când marele juriu din New York l-a pus oficial sub acuzare, avansul lui Trump în fața rivalilor din cursa pentru nominalizarea republicană la prezidențiale s-a mărit cu 4 procente, de la 44 la 48%.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 04-04-2023 20:00