„Este un fel de lovitură de stat în mijlocul Londrei”. Ambasadorul Myanmarului a dormit în mașină, dat afară din reședință

Kyaw Zwar Minn a declarat că ataşatul militar al Myanmarului le-a cerut, miercuri noapte, angajaţilor să părăsească imobilul şi i-a spus că nu mai este reprezentantul ţării.

Armata a preluat puterea în Myanmar pe 1 februarie, fapt care a stârnit un proteste devenite violente. Mai mult de 500 de oameni, inclusiv câteva zeci de copii, au fost ucişi în manifestaţii. Oamenii cer eliberarea şi revenirea la putere a liderului de facto Aung San Suu Kyi, scrie News.ro.

În luna martie, şi Kyaw Zwar Minn a cerut ca Aung San Suu Kyi să fie eliberată. El a declarat atunci pentru BBC că ţara sa este „divizată” şi că există riscul unui război civil. Diplomatul a susţinut că remarcile sale nu reprezintă „trădarea ţării”, adăugând că se află „într-o zonă de mijloc”.

Kyaw Zwar Minn a descris evenimentele de miercuri drept „un fel de lovitură de stat în mijlocul Londrei”, citează Reuters. „Am fost încuiat pe dinafară... Acest tip de lovitură de stat nu va avea loc”.

Ambasadorul a fost fotografiat stând lângă uşa reşedinţei din Mayfair (Londra), discutând cu agenţii Metropolitan Police.

Aparent, poliţia a fost chemată pentru a împiedica angajaţii să reintre în clădire. A avut loc şi o acţiune de protest în faţa ambasadei, după ce a fost aflat că lui Kyaw Zwar Minn nu îi mai este permis accesul. Potrivit Reuters, Chit Win, adjunctul său, a preluat îndatoririle.

Ambasadorul, fost colonel de armată, a fost lăudat de ministrul britanic de Externe, Domici Raab, care a spus că dă dovadă de curaj şi patriotism şi a condamnat „acţiunile de hărţuire ale regimului militar din Myanmar în Londra”.

We condemn the bullying actions of the Myanmar military regime in London yesterday, and I pay tribute to Kyaw Zwar Minn for his courage. The UK continues to call for an end to the coup and the appalling violence, and a swift restoration of democracy