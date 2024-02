„Erau doar trei tocilari cărora le plăcea să vorbească despre ideile lor”. Facebook împlinește 20 de ani

La 4 februarie 2004, Mark Zuckerberg, născut la 14 martie 1984, în White Plains, New York, a lansat "the facebook", nume preluat de pe foile distribuite bobocilor, ce prezentau profilul studenţilor la Harvard. A devenit Facebook.com în august 2005.

În septembrie 2003, Mark Zuckerberg, student în anul al doilea la Harvard, sosea în camera lui din campus cărând o tablă albă, ''instrumentul desăvârşit de brainstorming al tocilarului'', evocă best-seller-ul 'The Facebook Effect: The Inside Story of the Company That is Connecting The World'', de David Kirkpatrick (2010). Tabla s-a umplut cu formule şi simboluri, ''era mare şi greoaie, precum câteva dintre ideile pe care avea să le reprezinte pe ea''.

''Chiar iubea acea tablă'', îşi aminteşte Dustin Moskovitz, unul dintre colegii de cameră ai lui Mark, care mai spunea: ''Voia întotdeauna să-şi schiţeze ideile, chiar şi atunci când acest lucru nu însemna neapărat că le simplifica''. Multe dintre ideile lui implicau noi servicii pe internet.

A petrecut nenumărate ore scriind coduri de programare. Dacă nu era la tabla sa, era la calculator hipnotizat de ecran, descrie autorul acea perioadă.

''Zuckerberg, Moskovitz şi Hughes erau doar trei tocilari cărora le plăcea să vorbească despre ideile lor. Nu se gândeau prea mult la a conduce lumea.

Dar din camera lor ''funky' şi înghesuită avea să iasă la suprafaţă o idee cu puterea de a o schimba'', punctează lucrarea citată.

''Aveam acest hobby de a construi mici proiecte'', ''am avut, cred, 12 proiecte în acel an. Bineînţeles, nu eram dedicat niciunuia dintre ele'', mărturisea Mark Zuckerberg, completând că majoritatea erau despre ''a vedea cum oamenii se conectau prin intermediul referinţelor comune''.

În vacanţa de iarnă, şi-a dedicat timpul programării la un nou proiect. Era mai înverşunat să-l realizeze pe acesta. La 11 ianuarie, Zuckerberg a plătit platformei Register.com 35 de dolari pentru înregistra adresa web Thefacebook.com pentru un an. Site-ul Thefacebook.com împrumuta idei de la proiecte anterioare, precum Course Match şi Facemash, dar şi de la un serviciu numit Friendster. Friendster luase cu asalt Harvardul cu un an înainte şi ajunsese aproape peste noapte la un succes de milioane de utilizatori, dar acest lucru i-a adus probleme tehnice şi dificultăţi de funcţionare.

O altă reţea socială, MySpace, se lansase în anul anterior în Los Angeles, dar nu impresionase prea mult la Harvard. Experienţa Facemash arăta că ar fi fost mai indicat ca studenţii să-şi încarce voluntar fotografiile, iar dorinţa lui Mark Zuckerberg de a crea un registru solid, bazat pe informaţii reale despre studenţi, a devenit conceptul de bază al Thefacebook.

O altă caracteristică care a prins în rândul studenţilor a fost că puteau afla cine participă la un curs doar cu un click. La lansarea Thefacebook, studenţii erau în perioada în care îşi alegeau cursurile pentru următorul semestru.

Zuckerberg spunea atunci pentru publicaţia The Harvard Crimson că nu a creat acest website cu intenţia de a genera venituri. Transformarea Thefacebook în ceva distractiv era mai importantă decât a face din asta o afacere.

Încă din prima zi a reţelei Thefacebook, unii utilizatori s-au gândit la ea mai mult ca la o metodă de a acumula cel mai mare număr posibil de prieteni, decât ca la o modalitate de a comunica şi a aduna informaţii.

Până la sfârşitul primei săptămâni, jumătate din studenţii de la Harvard se înscriseseră pe reţea. Singura condiţie de înscriere era să deţii o adresă de mail de la Harvard. Astfel că, după trei săptămâni, Thefacebook avea peste 6.000 de utilizatori.

În câteva zile, Zuckerberg şi-a dat seama că avea nevoie de ajutor pentru operarea şi mentenanţa site-ului, astfel că a apelat la început la colegii lui de cameră. Cvartetul fondator al companiei, ce îi includea şi pe Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz şi Chris Hughes, s-a conturat la o lună de când site-ul devenise operaţional şi avea deja 10.000 de utilizatori activi, din mai multe colegii americane. Odată ce reţeaua s-a extins şi în alte şcoli americane, Zuckerberg a început să-şi arate şi instinctele strategice, potrivite pentru un CEO (Chief Executive Officer).

De altfel, deja primea oferte de investiţii. La o întâlnire desfăşurată în luna iunie 2004, la New York, un magnat i-a oferit lui Zuckerberg 10 milioane de dolari pentru companie. ''Mark abia împlinise 20 de ani. Thefacebook avea patru luni. Nu s-a gândit nicio clipă serios să accepte'', încheie autorul primul capitol - ''The Beginning'' - al cărţii amintite, care a stat la baza filmului ''The Social Network'' (2010).

Liceele din SUA s-au putut înscrie pe Facebook din septembrie 2005, apoi a început să se răspândească în întreaga lume, ajungând în universităţile din Marea Britanie luna următoare, aminteşte articolul ''A brief history of Facebook'', publicat pe www.theguardian.com. În anul următor, firma de capital Accel Partners a investit 12,7 milioane de dolari în companie.

În septembrie 2006, Facebook a anunţat că oricine avea cel puţin 13 ani şi o adresă de e-mail validă putea să-şi creeze un cont. Până în 2009, a devenit cel mai folosit serviciu de reţele sociale din lume, potrivit unui raport al site-ului de analiză Compete.com, citat în articolul ''The History of Facebook and How It Was Invented'', Mary Bellis, publicat în 2020, pe site-ul https://www.thoughtco.com.

În 2010, Mark Zuckerberg a semnat un angajament, împreună cu alţi oameni de afaceri, de a dona cel puţin jumătate din averea lui către organizaţii de caritate. În prezent, Mark Zuckerberg este fondator, preşedintele şi CEO-ul Meta, companie fondată iniţial sub numele de Facebook în 2004.

El este responsabil pentru stabilirea direcţiei generale şi a strategiei de produs pentru companie.

În octombrie 2021, Facebook a devenit Meta pentru a reflecta toate produsele şi serviciile din familia sa de aplicaţii şi pentru a se concentra pe dezvoltarea experienţelor sociale pentru ''metavers'' - trecând dincolo de ecranele 2D către experienţe captivante precum realitatea augmentată şi virtuală şi pentru a ajuta la construirea următoarei evoluţii în tehnologia socială, arată pagina oficială https://about.meta.com/.

"Suntem o companie în care toată lumea de aici se trezeşte dimineaţa şi se gândeşte la modul în care îi vom ajuta pe oameni să se conecteze şi să comunice.", a spus Mark Zuckerberg despre Meta, într-un interviu acordat publicaţiei The Verge, în octombrie 2022.

Mark Zuckerberg este, de asemenea, co-fondatorul şi co-CEO al Iniţiativei Chan Zuckerberg (CZI) împreună cu soţia sa, Priscilla Chan. Împreună, au donat 25 de milioane de dolari pentru combaterea virusului Ebola şi au anunţat că vor contribui cu 99% din acţiunile deţinute la Facebook pentru Iniţiativa Chan Zuckerberg, cu scopul de a ajuta la rezolvarea unora dintre cele mai grele provocări ale societăţii - de la eradicarea bolilor şi îmbunătăţirea educaţiei până la abordarea nevoilor comunităţilor locale.

Facebook se clasează pe primul loc în topul Celor mai populare reţele sociale din întreaga lume din ianuarie 2024, clasate după numărul de utilizatori activi lunar (realizat de www.statista.com), cu 3,049 miliarde de utilizatori.

"Dacă te uiţi la istoria ştiinţei, cele mai mari progrese sunt precedate de instrumente noi de observare a lucrurilor", a mai declarat fondatorul Facebook pentru revista Forbes, în martie 2023.

Sursa: Agerpres Dată publicare: 04-02-2024 09:10