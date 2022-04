Adică de două ori mai mică de cât era prevăzut înaintea izbucnirii conflictului. Marile noastre probleme rămân inflația și scumpirile generate de aceasta, care vor fi de aproape 10% spun economiștii. Un colac de salvare ar putea fi fondurile europene.

Conflictul din Ucraina a dat peste cap toate calculele inițiale pentru 2022, un an care ar fi trebuit să fie unul de recuperare post-Covid.

În ianuarie, Banca Mondială prevedea o creștere economică de peste 4% pentru țara noastră, dar acum a refăcut calculele și a ajuns la concluzia că avansul va fi unul modest - de 1,9% față de 2021. Banca Mondială spune că forța economiei noastre depinde de noile variante Covid și de războiul din regiune, însă datele de acum arată clar o frânare a economiei. Un colac de salvare ar fi fondurile europene.

De pildă, în economia noastră ar putea intra anul acesta 6 miliarde de euro - granturi și împrumuturi de la Comisia Europeană. Depinde însă de noi dacă banii aceștia vor fi atrași.

Adina Vălean, Comisar European pentru Transporturi: ”Zice că nu trebuie să ne gândim doar la granturi, ci şi la creşterea capacităţii de a beneficia de oportunităţi zice că nu trebuie să mai schimbăm planurile, că aşa ne întârziem”.

Cu bani europeni, autoritățile de la noi pot ține mai bine sub control deficitul bugetar care pentru anul acesta este estimat la sub 6%. Asta înseamnă în bani un gol de 77 de miliarde de lei, care trebuie acoperit din împrumuturi, în condițiile în care datoria publică a depășit jumătate din Produsul Intern Brut, în primele două luni din an.

Adrian Codirlașu: ”PNRR şi fondurile europene sunt principalele ancore pentru economie. Sunt esenţiale pentru a continua investițiile, pentru că bani de la buget pentru investiţii probabil n-or să fie, cât şi pentru susţinerea cursului valutar, sunt bani esenţiali pentru stabilitatea economică a României”.

Pe de altă parte, inflația va slăbi tot mai mult puterea noastră de cumpărare. Cu aceiași bani vom cumpăra mai puțin - confirmă și estimările Băncii Mondiale, care arată că anul acesta scumpirile vor fi, în medie, de 10%. Banca noastră centrală chiar vede un vârf de inflație în iunie, de 11%.

Iar cei care au rate la bănci pentru locuințe, cu dobânzi dependente de indicele ROBOR, stau ca pe ace în această perioadă. Ratele cresc rapid, pe măsură ce dobânzile urcă la niveluri record. De pildă, ROBOR la șase luni a ajuns la 4,82%, un vârf al ultimilor nouă ani.