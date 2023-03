Zelenski susține că peste 1.100 de ruși au murit în mai puțin de o săptămână în luptele din Bahmut

Într-un interviu acordat presei germane, ministrul ucrainean de Externe a cerut Berlinului să accelereze livrările de muniţie şi să înceapă antrenarea piloţilor ucraineni pe avioane de luptă occidentale.

În tranșeele din jurul Bahmutului, soldații ucraineni înfruntă invadatorii care forțează avansul către vestul orașului, după ce au cucerit jumătatea estică. Pierderile rușilor sunt grele, spune președintele Ucrainei, care laudă rezistența soldaților săi.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „În mai puțin de o săptămână, doar în zona Bahmut, au reușit să elimine peste 1.100 de soldați inamici, pierderi ireversibile pentru Rusia. Și sunt doar pierderile din Bahmut. De asemenea, sunt cel puțin alte 1.500 de pierderi ale inamicului din cauze medicale - soldați care au răni ce-i impiedică să continue lupta. În plus, zeci de echipamente inamice au fost distruse și mai mult de zece depozite de muniții rusești au fost arse”.

Prigojin cere Moscovei 10.000 de tone de muniție pe lună

Pe de altă parte, liderul mercenarilor Wagner a lansat un nou apel către Moscova. Cere 10.000 de tone de muniție pe lună pentru frontul din Bahmut, pentru a salva onoarea armatei ruse.

În mesajul video transmis de pe acoperişul unei clădiri aflate la aproximativ 1,2 kilometri de centrul administrativ controlat de ucraineni, Prigojin a făcut un anunț cu tentă ironică, având în vedere speculațiile despre ambițiile sale politice.

Evgheni Prigojin, liderul Grupului Wagner: „Vreau să-mi dezvălui intențiile politice. O spun tare ca s-audă toată lumea: am ambiții politice! Am decis ca, în 2024, să candidez la președinția Ucrainei, să lupt cu Zelenski și Poroșenko. Dacă o să câștig alegerile astea, totul va fi bine, băieți, n-o să mai cer muniții”.

Și Ucraina are pierderi grele în această zonă a frontului. Însă președintele Zelenski face apel la unitatea ucrainenilor și insistă că nu e momentul unei retrageri din Bahmut. Totodată, le-a amintit cetățenilor de curajul soldatului neînarmat, executat de ruși după ce a strigat „Slavă Ucrainei”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „I-am conferit lui Oleksandr Matsievskyi titlul de Erou al Ucrainei. Un războinic ucrainean. Un om care va fi cunoscut și amintit veșnic pentru curajul său, pentru încrederea în Ucraina și pentru mesajul său: 'Slavă Ucrainei!'”.

Oleksandr avea 42 doi de ani și era născut la Chișinău. Într-un interviu, mama lui povestește în stare de șoc cum a văzut, în imaginile de pe rețelele sociale, cum fiul ei a fost executat. Așa i-a fost dat să afle că băiatul ei a murit.

De când au fost eliberați de forțele ucrainene, în septembrie, locuitorii din orașele aflate pe linia frontului din nordul țării, în regiunea Harkov, sunt loviți zilnic de proiectile.

Și în scurt timp încep bombardamentele.

La rândul lor, și ucrainenii se bazează tot pe drone, cu ajutorul cărora supreaveghează pozițiile inamice.

Oleksandr Motorni, corespondent 1+1: „Astfel, de la distanță, din poziții ascunse, urmăresc inamicul în direcția Svatovo, și cu ajutorul artileriei și a infanteriei noastre, Ucraina ține acum frontul și în unele zone, chiar înaintează”.

Dată publicare: 13-03-2023 08:07