Zelenski, schimbare de poziție privind racheta din Polonia. „Nu știu 100% ce s-a întâmplat, de data aceasta”

Joi dimineață, președintele american Joe Biden a contestat declarațiile poziția adoptată de Volodimir Zelenski, care a contrazis SUA și NATO, care au transmis că indiciile arată că a fost vorba despre o rachetă de apărare aeriană lansată de forțele ucrainene pentru a doborî un proiectil rusesc.

„Nu este o dovadă”, a spus Biden reporterilor de la Casa Albă la întoarcerea de la summitul G20 din Indonezia, racționând la declarațiile omologului ucrainean.

Între timp, în Polonia au fost făcute publice primele detalii oficiale din ancheta privind racheta căzută la Przewodów.

„Astăzi există o mulțime de dovezi că una dintre rachetele care trebuiau să doboare racheta rusă nu a lovit ținta, sistemul de autodistrugere nu a funcționat, iar această rachetă, din păcate, a dus la tragedie”, a declarat Jakub Kumoch, șeful Biroului pentru Politică Internațională din cadrul cancelariei președintelui polonez Andrzej Duda

Ulterior, într-un interviu acordat la Bloomberg New Economy Forum, Zelenski a comentat ușor diferit incidentul din Polonia. Nu știu ce s-a întâmplat de data aceasta și nimeni nu poate spune 100% ce s-a întâmplat până la finalizarea anchetei, a transmis președintele Ucrainei.

