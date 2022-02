Zelenski crede că el este ţinta numărul 1 a rușilor. Trupele rusești au ajuns la aproximativ 30 km de Kiev

Într-un discurs televizat, Zelenski a spus că atacurile ruse au avut ţinte atât militare, cât şi civile.

Președintele Ucrainei afirmă că nu va părăsi Kievul, în condițiile în care forțele ruse sunt la aproximativ 30 de kilometri de capitala Ucrainei. Președintele statului spune că el și familia sa reprezintă țintele lui Putin, care vrea să-l elimine.

„Inamicul m-a marcat ca țintă principală”, a avertizat Volodomir Zelenski, într-un mesaj video.

Zelenski crede că grupuri de sabotaj ruseşti au intrat în capitala ucraineană.

„Familia mea este imediat vizată. Rușii vor să distrugă Ucraina din punct de vedere politic, eliminând șeful statului. Avem informaţii că grupuri de sabotaj inamice au intrat în Kiev. Voi rămâne în Capitală. Familia mea este tot în Ucraina”, a mai spus Zelenski.

Tancurile ruseşti care au intrat în Ucraina prin Belarus se află la aproximativ 30 de kilometri de Kiev, au declarat oficiali ai administraţiei Biden, potrivit CNN.

Preşedintele ucrainean susţine că cel puţin 137 de ucraineni au fost ucişi de la declanşarea invaziei ruseşti, iar 316 au fost răniţi.

