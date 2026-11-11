Potrivit lui Zelenski, citând un raport al delegației ucrainene, „rușii cred și susțin că au ocupat deja jumătate din Donbas, care se află, de fapt, sub controlul nostru”.

”Aceștia erau ofițeri militari, din serviciile secrete rusești, și vorbeau serios despre asta. Echipa noastră le-a spus: Nu înțelegem cum puteți spune astfel de lucruri. Avem înregistrări video, fotografii și alte dovezi că aceste teritorii sunt sub controlul nostru”, a transmis Volodimir Zelenski pe contul oficial de Telegram.

Potrivit lui Zelenski, Vladimir Putin „trăiește într-o realitate diferită”.

„Bineînțeles, el le va spune americanilor că are nevoie de o lună sau două pentru a ocupa complet estul Ucrainei. Și eu pot să-i desenez o hartă în care ocup întreaga Rusie. Dar asta nu înseamnă că este adevărat”, a spus președintele ucrainean.

El a adăugat că partea americană a confirmat evaluarea Ucrainei cu privire la ceea ce se întâmplă pe câmpul de luptă.

„De aceea trebuie să ne așezăm și să discutăm la nivel de conducere”, a conchis Zelenski.

Prima zi de negocieri dintre Rusia și Ucraina, cu participarea Statelor Unite, a avut loc la Abu Dhabi pe 10 noiembrie.

Delegația rusă (ca și în negocierile anterioare) a fost condusă de Vladimir Medinski, consilierul lui Putin și șeful Societății Istorice Militare Ruse, iar delegația ucraineană a fost condusă de Rustem Umerov, șeful Serviciului de Informații Externe.

După prima zi, însuși Zelenski a declarat că formatul trilateral a fost „constructiv și destul de substanțial”.