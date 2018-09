Zeci de morți în capitala Libiei în urma unui conflict dintre miliții

iStock

Aproape 100 de persoane au fost ucise în Tripoli, capitala Libiei, în urma unui conflict izbucnite între mai multe miliţii locale, relatează Al Jazeera.

De asemenea, multe familii din zona de conflict sunt blocate în case. Conflictul se desfăşoară încă de pe 26 august, între miliţii ce recunosc autoritatea Acordului Naţional (GNA) de la Tripoli (adică guvernul libian recunoscut oficial de ONU) şi miliţii care nu o recunosc. De asemenea, Al Jazeera raportează şi că conflictul s-ar fi răspândit la nivelul celei mai mari părţi a oraşului, focuri de armă putând fi auzite "în multe zone ale capitalei".

Breaking News: Heavy clashes renewed in southern #Tripoli on Friday despite calls for calm while civilian properties are being hit with indiscriminate rockets pic.twitter.com/4OVxmZjPug — The Libya Observer (@Lyobserver) September 21, 2018

Conflictul a încălcat un acord de încetare a focului negociat de ONU şi semnat pe 4 septembrie. Este al treilea acord de încetare al focului încălcat de cele două părți.

Libia se află într-o stare de haos generalizat încă din anul 2011, atunci când a fost înlăturat de la putere Muammar al-Gaddafi. De atunci, guvernul de la Tripoli nu a reuşit să restabilească controlul - şi acela fragil - decât asupra unei părţi a ţării.

The Airports Authority postpones reopening Mitiga Airport after a rocket fell on it today without causing any casualties. It’s the third attack in few days. Earlier the UN envoy Ghassan Salame promised to identify the airport attacker if a third shelling occurs. pic.twitter.com/9Vb3M9Iflr — The Libya Observer (@Lyobserver) September 20, 2018

Statul libian suferă, însă, de diviziuni mult mai vechi, ce îl preced chiar şi pe Muammar al-Gaddafi. De altfel, pe parcursul celor 42 de ani în care a condus Libia, acesta nu a făcut altceva decât să ţină aceste diviziuni sub control, adesea prin măsuri represive.

The Special Deterrence Force, one of the armed groups under #Tripoli Protection Force, announces “Badr Operation” to repel “the criminals and Kharijites.” pic.twitter.com/FYjfMqHtgD — The Libya Observer (@Lyobserver) September 21, 2018

O primă sursă de instabilitate sunt diviziunile de natură etnică, Libia având patru grupuri etnice importante, adesea cu interese conflictuale. O altă sursă de instabilitate o reprezintă faptul că, tradiţional, Libia a avut doi poli de putere, unul la Tripoli şi unul în Benghazi.

Toate aceste probleme sunt acum amplificate de existenţa unui număr mare de miliţii bine înarmate cu armament ce a aparţinut cândva Forţelor Armate Libiene ale lui Muammar al-Gaddafi.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer