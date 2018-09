Sediul Companiei Naționale de petrol din Libia, luat cu asalt de bărbați înarmați

„Serviciile de securitate caută bărbați înarmați în clădire, însă prioritatea noastră este să exacuăm civilii blocați înăuntru. Situația este sub control”, a spus un purtător de cuvânt al miliției din Tripoli.

Un oficial al companiei a declarat, sub protecția anonimatului, că atacatorii au luat cu asalt clădirea și au deschis focul asupra paznicilor, informează The Guardian.

An attempt is now being made to rescue the trapped staff above the National Oil Corporation building after the attack . Confirmed 1 died and 3 serious injuries from attack at the oil clinic #Libya #Tripoli pic.twitter.com/PBVgqsvfGo