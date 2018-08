Sute de migranţi au rămas fără hrană şi apă în centre din capitala Libiei. Gardienii au fugit

Aproximativ 400 de persoane au rămas fără hrană în centrul de detenţie Ain Zara deţinut de guvernul libian susţinut de ONU, a declarat un angajat din domeniul umanitar sub rezerva anonimatului.

"Există aproximativ 400 de persoane blocate în centrul de detenţie Ain Zara, printre care 200 de bărbaţi, 200 de femei şi 20 de copii cu vârsta sub cinci ani, fără hrană şi apă", a spus angajatul. ''Gardienii centrului au fugit din cauza confruntărilor care au avut loc în oraş'', a declarat el.

400 migrants including 20 children below 5 were abandoned without food or water at a detention center in Libya. Aid workers say guards left their posts at Tripoli's Ain Zara camp during clashes between rival militant groups. pic.twitter.com/CWqu1S6coc