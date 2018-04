Zeci de mii de persoane la un protest în Budapesta după alegerile câștigate de Orban

Cel puţin 30.000 de persoane, potrivit corespondentului agenţiei France Presse, au defilat prin întreaga capitală pentru a se alătura unui miting unde cei care au luat cuvântul au cerut neimplicarea politicului în media publice.

Premierul conservator, la putere din 2010, a câştigat la 8 aprilie al treilea mandat consecutiv, partidul său, Fidesz, obţinând aproape jumătate din voturile exprimate, ceea ce îi va asigura o majoritate de două treimi în parlament.

“Scopul nostru principal este să demontăm controlul pe care îl are Fidesz asupra presei. Însă şi partidele de opoziţie au o datorie, pentru că şi ele sunt responsabile pentru situaţia în care ne aflăm. Împreună cu acestea trebuie să luptăm pentru o nouă lege electorală, corectă, şi pentru a fi anchetate cazurile de corupţie”, au menţionat organizatorii protestului.

???? HUNGARY |



Another major anti-Orbán demo in #Budapest since his election win. pic.twitter.com/uUFvVTcFjA