Mulţi se plâng că acestea au făcut imposibilă achiziţionarea sau închirierea unei locuinţe, relatează AP, preluat de News.ro.

Criza locuinţelor a dus la săptămâni întregi de manifestaţii, unii activişti instalându-şi corturile în principalele pieţe din centrul oraşelor Lisabona şi Porto, capitala Portugaliei şi al doilea oraş ca mărime al ţării. Poliţia de intervenţie rapidă, însoţită de câini, a dispersat unele dintre proteste, ceea ce a atras acuzaţii de utilizare a unor tactici excesive.

Protestele din ultimele săptămâni au urmat exemplul demonstraţiilor care au început luna trecută în ţara vecină, Spania, pe fondul unor nemulţumiri similare legate de preţurile inaccesibile ale locuinţelor.

Mii de portughezi cer locuinţe la preţuri accesibile

Protestele de sâmbătă din Portugalia s-au desfăşurat sub sloganul „Nu-i vom lăsa să ne fure dreptul la locuinţă”. Printre participanţii care mărşăluiau în spatele unor pancarte şi steaguri uriaşe s-au numărat atât adolescenţi, cât şi pensionari, marşul de la Lisabona fiind acompaniat de tobe, muzică şi scandări.

Activiştii doresc stabilirea unor plafoane pentru creşterea chiriei, o protecţie juridică sporită a chiriaşilor împotriva evacuării şi mai multe locuinţe la preţuri accesibile.

Statisticile arată că preţurile locuinţelor din Portugalia au crescut mult mai rapid decât veniturile.

Preţurile locuinţelor au crescut cu 61% în zece ani

Între 2015 şi 2025, Portugalia a înregistrat cea mai mare creştere din Uniunea Europeană a raportului dintre preţul locuinţelor şi venituri, cu o creştere de 61%, urmată de Ţările de Jos, cu 34%, a anunţat săptămâna trecută Eurostat.

Nu există indicii că creşterea costurilor locuinţelor ar încetini. Între primul trimestru al anului trecut şi primul trimestru al anului 2026, preţurile locuinţelor au crescut cu aproape 20%, a anunţat luna trecută Institutul Naţional de Statistică, o agenţie guvernamentală.

Şi chiriile au crescut semnificativ, înregistrând o creştere de 68% faţă de 2020, potrivit datelor guvernului.

Investitorii şi turismul au alimentat creşterea preţurilor

Cumpărătorii străini şi fondurile de investiţii au alimentat creşterea preţurilor prin achiziţionarea de proprietăţi imobiliare în Portugalia. Clima blândă a ţării şi litoralul întins au contribuit la creşterea popularităţii acesteia în rândul nomazilor digitali şi al altor lucrători la distanţă, precum şi al pensionarilor. Turismul a cunoscut, de asemenea, o creştere semnificativă, multe apartamente din centrul oraşelor fiind transformate în locuinţe de închiriat pe termen scurt.

Guvernul a răspuns cu măsuri precum reducerea impozitelor pe construcţiile noi, restricţionarea închirierilor pe termen scurt şi promisiunea de a construi 145.000 de locuinţe noi. Totuşi, acesta recunoaşte că efectele nu vor fi imediate.

Preşedintele portughez António José Seguro, al cărui rol este în mare parte ceremonial, dar care exercită influenţă politică, a convocat Consiliul de Stat, un organism consultativ, pentru a discuta protestele din această lună şi s-a întâlnit vineri cu unii dintre protestatari.