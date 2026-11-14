Cele mai căutate cursuri de calificare sunt cele pentru electricieni și instalatori.

Mihai Tomescu a lucrat ca programator în ultimii 8 ani, însă recent a fost concediat. Acum face un curs de electrician.

Mihai Tomescu, cursant: „Datorită unei restructurări am decis să schimb complet domeniul. AI-ul cumva ne-a cam dat la o parte, ne-a luat locul.”

Și Ionel Vidrighin își pregătește o plasă de siguranță. Spune că munca fizică nu va putea fi înlocuită de roboți prea curând.

Ionel Vidrighin, programator: „Am o oarecare înclinație și o pasiune destul de veche pentru domeniul electricității, și eu am mai trecut printr-o reconversie profesională în urmă cu șase ani de zile și s-a dovedit un real succes.”

La un centru de formare din Brașov, 300 de oameni participă lunar la cursuri pentru a obține calificarea de electrician, instalator panouri fotovoltaice sau mecanic aeronave. Cererea a crescut cu 40% de la începutul anului, deși cursurile costă câteva mii de lei.

Ludmila Socaciu, reprezentant centru de formare: „Oamenii își doresc să învețe o meserie practică, au mai multă stabilitate și mai multe oportunități de angajare.”

Anca Jula, consultant de formare profesională: „Foarte, foarte multe solicitări care vin din partea persoanelor care profesează în domeniul IT. Ei se regăsesc acum într-un moment de cumpănă.”

Alții își doresc o reconversie profesională din motive financiare. Mihai lucrează de peste 20 de ani în vânzări, dar crede că ar câștiga mai bine ca electrician.

Mihai Cucoș, coordonator la o firmă de vânzări: „Ulterior voi încerca o autorizație de la ANRE, sau, de ce nu, vom continua și partea de sisteme fotovoltaice, și aici este o piață care va continua mult și este cerere.”

Lucian Luncean, directorul unei școli de formare profesională: „Mi se pare că tot mai mulți cursanți din domeniul IT aplică pentru aceste cursuri, constatăm o migrare a celor de la birou înspre aceste meserii tehnice.”

Electricienii, instalatorii și constructorii sunt cei mai căutați muncitori calificați pe platformele de recrutare. În paralel, datele ANOFM arată că cele mai multe posturi libere sunt în transporturi, logistică, industrie și construcții, însă majoritatea se adresează muncitorilor necalificați.