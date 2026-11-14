Toate sunt livrate acasă, montate, de specialiști. Iar după sărbători, cineva le strânge și lasă casa curată lună. Un asemenea moft poate ajunge, însă, la câteva mii de lei.

Spărgătorul de nuci în haine strălucitoare, aranjamente florale cu crenguțe proaspete de pin și globuri de toate formele și culorile vor ajunge în următoarele zile la cei care nu au vrut să se ocupe singuri de împodobirea casei. În unele cazuri, sunt gândite de specialiști, în funcție de preferințele familiilor.

Corespondent PROTV: „Pe lângă decorul tradițional, în nuanțe de roșu și verde, cei care vor să iasă din tipare pot alege ornamente inspirate din poveștile copilăriei. De la căsuțe din turtă dulce, până la personaje fantastice și decorațiuni care amintesc de universul lui Alice în Țara Minunilor.”

În acest atelier, comenzile curg din octombrie. Unii vor să simtă atmosfera de sărbătoare în toate încăperile. Astfel, costurile de închiriere se pot ridica și la 5.000 de euro, în funcție de suprafața împodobită și decorul ales.

Răzvan Andrei, reprezentant atelier: „Vrea un decor de șemineu, un decor de masă, de masă de dining, insula de la bucătărie, le vor cât mai decorate și, în general, chiar dacă balconul lor este mic, ei încearcă să-l facă mult mai confortabil și să-l aducă în tematica de Crăciun. Noi mergem, le montăm și în ianuarie, când ne anunță, mergem și le demontăm, practic nu trebuie să le depoziteze.”

Interesul este mare și pentru instalațiile luminoase exterioare.

Andrei Cosmescu, inginer peisagist: „Moși Crăciuni, reni, sănii, dar de cele mai multe ori se ornează elemente din curte, cum ar fi copaci, garduri vii. Prețurile pleacă undeva de la 6-7.000 de lei.”

Se găsesc soluții și pentru cei care vor un brad natural, dar poate nu au timp și energie să-l aleagă și să-l transporte acasă.

Paul Sopon, inginer peisagist: „Luăm bradul, îl aducem. Îl montăm în suport. Steaua nu o punem, dar dacă își dorește clientul, putem să facem și asta. Iar la finalul sărbătorilor venim, îl luăm și curățăm totul. Cererea este foarte mare.”

În acest caz, tariful se apropie de o mie de lei, în funcție de mărimea bradului.