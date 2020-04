Zeci de mii de e-mailuri și parole ale Fundației Gates, NIH și OMS au fost făcute publice

SITE Intelligence Group, care monitorizează extremismul online și grupurile teroriste nu a putut verifica dacă adresele de email și parolele erau autentice. Robert Potter, un expert austriac în domeniul cibersecurității, a declarat că adresele de e-mail și parolele OMS sunt reale, scrie Cyber Security Mag.

Listele, ale căror origini sunt neclare, par să fi fost postate pentru prima dată pe 4chan, un forum de mesaje cunoscut pentru comentariile sale politice inadecvate și extreme, iar mai târziu pentru Pastebin, un site de stocare a textului, pe Twitter și pe canalele extremiste de pe Telegram, o aplicație de mesagerie.

Fundația Gates a declarat: „Monitorizăm situația în conformitate cu practicile noastre de securitate a datelor. În prezent, nu avem nicio indicație privind o încălcare a securității datelor”.

Potrivit unui utilizator KiwiFarms, nu există prea multe informații despre virusul SARS-COVID-2 și majoritatea fișierelor sunt legate de criza Ebola și HIV.

The WHO list is genuine but it appears to be from an earlier attack. Healthcare agencies in particular are traditionally quite bad at cyber security.https://t.co/KwDIzfTbTj