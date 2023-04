Fost subofițer în cadrul Marinei americane, tânăra în vârstă de 37 de ani a primit Medalia pentru serviciul său în Războiul Global împotriva Terorismului.

Ea este acum vizată de o anchetă a Departamentului de Justiție al SUA.

Apparently, selling #Russian propaganda pays better than selling tropical fish. ????

Especially for certain #donbassdevushka who has never been to #Donbas and, to be fair, is not a "devushka" (an unmarried young girl- rus.) anymore. But idiots never learn.https://t.co/jEMoYeU7VW