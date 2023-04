„Revoltător de rasist”. De ce s-au supărat indienii după ce revista germană Der Spiegel a publicat o caricatură

Caricatura prezintă un tren indian dărăpănat, plin până la refuz cu pasageri, inclusiv pe vagoane - depășind un tren chinez de ultimă generație pe o linie paralelă.

Desenul este etichetat de indieni, inclusiv de un membru al guvernului drept o „bătaie de joc”.

Mulți indieni au postat pe Twitter fotografia cu desenul și acuză revista că a rămas blocată pe o idee învechită despre India și nu recunoaște progresul înregistrat de țară în ultimele decenii.

Notwithstanding ur attmpt at mocking India, its not smart to bet against India under PM @narendramodi ji ????????In a few years Indias economy will be bigger than germany's ???????? #NewIndia pic.twitter.com/Evzooqfc2J

Ministrul federal Rajeev Chandrasekhar a scris pe Twitter:

„În pofida încercării de a vă bate joc de India, nu este inteligent să pariezi împotriva Indiei sub premierul Narendra Modi. În câțiva ani, economia Indiei va fi mai mare decât cea a Germaniei”.

Kanchan Gupta, consilier principal în cadrul Ministerului Informației și Audiovizualului, a scris pe Twitter că desenul animat este „revoltător de rasist”.

????????#Germany this is outrageously racist. @derspiegel caricaturing India in this manner has no resemblance to reality. Purpose is to show #India down and suck up to #China.

This is as bad if not worse than the racist cartoon in @nytimes lampooning India’s successful Mars mission. pic.twitter.com/z9MxcPQC7u