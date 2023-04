FOTO. Un val de de căldură neobișnuit a cuprins Asia. Decese provocate de temperaturile record

În China, au fost înregistrate temperaturi record pentru luna aprilie în mai multe localităţi, inclusiv în Chengdu, Zhejiang, Nanjing, Hangzhou şi în alte zone din regiunea deltei râului Yangtze.

Temperaturi neobişnuit de ridicate au fost, de asemenea, raportate în sud-estul Asiei în ultimele zile, inclusiv în Luang Prabang, Laos, unde au fost 42,7 grade Celsius în această săptămână, cea mai ridicată temperatură înregistrată din istoria sa, potrivit lui Maximiliano Herrera, climatolog şi istoric meteo, care spune că este vorba de "cel mai rău val de căldură din aprilie din istoria Asiei". De asemenea, sâmbătă, la Vientiane s-au înregistrat 41,4 grade Celsius, fiind cea mai caldă zi din istorie pentru capitala Laosului.

'Hotter and hotter': Swathes of Asia sweat in heatwave.

Bangladesh saw its highest temperature for almost 60 years in the past week, while in India at least 13 people died from heatstroke along with two in Thailand, according to local mediahttps://t.co/62xRg9mJQG pic.twitter.com/VuHi4jxcES